Công nhân Công ty TNHH một thành viên Sông Chu chôn lấp, tiêu hủy xác heo và rác thải sau khi vớt trên kênh Bắc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo ghi nhận của phóng viên, số heo chết, rác thải sinh hoạt được người dân bỏ vào bao tải rồi ném xuống kênh Bắc. Nhiều xác heo đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Tình trạng người dân ném xác heo chết xuống kênh Bắc diễn ra từ đầu tháng 11 đến nay, trong khi bệnh dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Theo công nhân Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - đơn vị quản lý hệ thống kênh Bắc, tình trạng người dân ném xác động vật, rác thải sinh hoạt có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Trong hai tuần qua, trung bình mỗi ngày công nhân phải vớt từ 5 - 7 xác heo và nhiều bao tải chứa rác thải trên kênh Bắc.

Đặc biệt, từ ngày 18 đến 19-11, công nhân đã vớt 18 xác heo cùng nhiều rác thải sinh hoạt trên tuyến kênh này.



Công nhân Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đưa xác heo vớt trên kênh Bắc đi chôn lấp, tiêu hủy - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Việc người dân ném xác động vật, rác thải sinh hoạt ra môi trường, xuống kênh mương thủy lợi không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Sông Chu cho biết từ đầu năm đến tháng 10-2026, tình trạng người dân ném xác động vật, rác thải sinh hoạt xuống kênh Bắc có giảm so với năm 2025.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 đến nay, tình trạng người dân ném xác động vật, rác thải xuống kênh mương thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu quản lý lại tái diễn phức tạp, gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, số xác heo, rác thải sinh hoạt mà người dân ném xuống kênh mương thủy lợi đã và đang gây áp lực cho đơn vị quản lý, bởi phải huy động nhiều công nhân đi trục vớt, thu gom, tiêu hủy hằng ngày.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Sông Chu vớt rác trên kênh Bắc đoạn qua đập Quy Xá, thôn Lạc Quy, xã Thiệu Trung - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Ngô Văn Ngọc - Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh thủy lợi Thiệu Hóa, thuộc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - cho biết: "Việc thu gom, tiêu hủy xác động vật, rác thải mà người dân ném xuống kênh thủy lợi chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả trước mắt.

Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát tại khu vực thường xảy ra vi phạm. Chủ động phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm người vi phạm.

Hành vi cố tình ném xác động vật, rác thải sinh hoạt ra môi trường phải được xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe, không để tái diễn vi phạm.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy định về thu gom, vận chuyển, tiêu hủy động vật chết và rác thải sinh hoạt".

Xác heo, rác thải đọng lại trên kênh Bắc đoạn qua đập Quy Xá, thôn Lạc Quy, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG