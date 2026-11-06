Lịch trực tiếp vòng 7 Giải hạng nhất: Becamex TP.HCM gặp Công An Nhân Dân - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Becamex TP.HCM bước vào vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027 với cơ hội tạm chiếm ngôi đầu. Sau 6 trận, họ đứng thứ hai, cùng có 13 điểm như đội đầu bảng Hưng Yên và đội xếp thứ ba Thái Nguyên.

Do cả hai đối thủ đều ra sân ngày 8-11, một chiến thắng trước Công An Nhân Dân sẽ đưa Becamex TP.HCM lên dẫn đầu với 16 điểm, ít nhất trong một ngày.

Đội chủ nhà đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn. Ở vòng 6, Becamex TP.HCM đã ngược dòng đánh bại Xuân Thiện Phú Thọ với tỉ số 2-1.

Trong khi đó, Công An Nhân Dân đến sân Bình Dương sau trận thua 0-1 trước CLB TP.HCM.

Vòng 7 mở màn lúc 17h ngày 6-11 với trận Đại học Văn Hiến gặp Huế trên sân Bà Rịa.

Ngày 7-11, trước trận đấu tại Bình Dương, có hai trận cùng bắt đầu lúc 15h30: Lâm Đồng tiếp Khatoco Khánh Hòa trên sân Đà Lạt, còn Long An gặp Bình Minh Sài Gòn trên sân nhà.

Ngày 8-11, CLB TP.HCM tiếp Xuân Thiện Phú Thọ lúc 17h trên sân Bà Rịa. Đến 18h, cuộc đua đầu bảng tiếp diễn khi Hưng Yên đón Quy Nhơn United trên sân PVF, còn Thái Nguyên làm khách của Thép Cần Thơ.

FPT Play và TV360 phát trực tiếp cả 7 trận, riêng trận TP.HCM - Xuân Thiện Phú Thọ còn có trên HTV3 và MyTV.