Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 27-11: Hạ màn vòng bảng - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Hai trận bảng L U17 World Cup 2026 cùng bắt đầu lúc 20h (giờ Việt Nam). Sau khi thua Colombia 1-2 và Serbia 0-1, Nhật Bản chưa có điểm nào.

Nhà vô địch U17 châu Á phải thắng Honduras để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, rồi chờ so thành tích với các đội cùng hạng. Ở trận còn lại, Colombia và Serbia đều có 6 điểm sau hai trận toàn thắng.

Lúc 21h ở bảng I, Brazil gặp Costa Rica, còn Cộng hòa Ireland đối đầu Tanzania. Brazil đang có 6 điểm sau khi lần lượt thắng Cộng hòa Ireland 2-1 và Tanzania 1-0. Một trận hòa là đủ để đội bóng Nam Mỹ giữ ngôi đầu bảng.

Hai trận bảng J diễn ra lúc 22h. Cộng hòa Dominica gặp Algeria sau chiến thắng 2-1 trước Chile ở lượt thứ hai.

Với 4 điểm, đội bóng vùng Caribe sẽ chắc chắn vào vòng 32 đội nếu giành thêm một chiến thắng. Cùng giờ, Montenegro gặp Chile.

Lúc 23h, Venezuela và Mexico tranh ngôi đầu bảng K sau khi cùng thắng hai trận đầu. Romania gặp Cameroon ở trận còn lại của bảng này.

Khi vòng bảng kết thúc, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Vòng đấu này bắt đầu ngày 30-11.