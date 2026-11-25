Lịch trực tiếp AFC Champions League Two: Thể Công - Viettel tái đấu Melbourne Victory FC - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của Thể Công - Viettel với Melbourne Victory FC bắt đầu lúc 18h45 giờ địa phương (14h45 giờ Việt Nam).

Ở lượt đi ngày 16-9 tại Hàng Đẫy, đội bóng quân đội đã cầm hòa đối thủ 1-1. Đó vẫn là bàn thắng duy nhất của Thể Công - Viettel ở bảng E. Sau trận hòa này, họ thua Persib Bandung 0-1, rồi thua FC Seoul 0-5 trên sân nhà và 0-3 trên sân khách.

Melbourne Victory từng đánh bại FC Seoul 3-0 nhưng sau đó thua Persib cả hai lượt. Ở lần gặp gần nhất, đội bóng Úc còn dẫn 1-0 trên sân nhà đến phút 85 trước khi thua ngược 1-2.

Persib nhờ đó giành vé đi tiếp với 12 điểm sau bốn trận, xếp trên FC Seoul (6 điểm), Melbourne Victory (4 điểm) và Thể Công - Viettel (1 điểm).

Để giành suất còn lại, thầy trò HLV Guilherme Almeida phải thắng Melbourne Victory, sau đó hạ Persib ở Hàng Đẫy ngày 2-12. Họ còn cần FC Seoul thua cả hai trận cuối trước Persib và Melbourne Victory.

Khi ấy, Thể Công - Viettel và Melbourne Victory cùng có 7 điểm, nhưng đại diện Việt Nam sẽ xếp nhì nhờ hơn đối thủ về thành tích đối đầu.