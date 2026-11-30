Lịch thi đấu môn bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ngày 30-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trận đấu giữa Tây Ninh và Quân đội vào lúc 14h chính là cuộc so tài được chờ đợi nhất ngày. Đây có thể xem là màn đại chiến giữa hai đội bóng chuyền nữ nhiều duyên nợ bậc nhất Việt Nam.

Nòng cốt của đội Tây Ninh là các tay đập thuộc CLB VTV Bình Điền Long An, đội bóng từng 6 lần vô địch quốc gia. Trong khi đó, lực lượng của Quân đội đa số đến từ Binh chủng Thông tin, đội bóng giàu thành tích nhất với 13 chức vô địch quốc gia, trong đó lần gần nhất là năm 2026.

Sự cạnh tranh giữa hai đội không chỉ diễn ra ở Giải bóng chuyền vô địch quốc gia mà còn kéo dài đến đấu trường Đại hội Thể thao toàn quốc.

Chỉ có 2 đội bóng này từng giành chức vô địch bóng chuyền nữ tại các kỳ Đại hội trước đây. Quân đội chiếm ưu thế với 3 lần đăng quang, trong khi Long An (nay là Tây Ninh) có 1 lần lên ngôi.

Đến với đại hội lần này, Tây Ninh có sự bổ sung vô cùng chất lượng mang tên Trần Thị Thanh Thúy. Chủ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về từ Nhật Bản để tham dự giải đấu. Sự hiện diện của Thanh Thúy giúp sức mạnh tấn công của Tây Ninh được nâng lên đáng kể.

Ở phía đối diện, Quân đội gần như giữ nguyên bộ khung vừa đăng quang tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Sự đồng đều về lực lượng cùng khả năng phối hợp ăn ý giữa các vị trí là những lợi thế của đội bóng áo lính.

Với thực lực và truyền thống của hai đội, đây hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng.

Đến 16h30, đội nam Quân đội sẽ ra sân gặp Vĩnh Long. Với lực lượng vượt trội, Quân đội được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày (19h), đội nữ chủ nhà TP.HCM sẽ chạm trán Thanh Hóa. Dù có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, TP.HCM vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ về tương quan lực lượng.