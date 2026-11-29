Lịch thi đấu bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc ngày 29-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Sau ngày mở màn, môn bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với ba trận đấu tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), trong đó có hai trận nam và một trận nữ.

Ngay ở khung giờ 14h, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Công An Nhân Dân và Ninh Bình.

Đây là hai đơn vị sở hữu nhiều gương mặt chất lượng của bóng chuyền nam Việt Nam. Công An Nhân Dân được đánh giá cao về chiều sâu lực lượng, khi nòng cốt là dàn VĐV của đội Công An TP.HCM vừa về nhì tại Giải vô địch quốc gia.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng là cái tên có khả năng cạnh tranh huy chương tại đại hội lần này.

Cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi cả hai đều muốn có khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục mục tiêu tại đại hội.

Đến 16h30, đội nữ Ninh Bình sẽ ra sân gặp Thanh Hóa. Với những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ.

Dù vậy, Thanh Hóa vốn là đội bóng có tinh thần thi đấu kiên cường và hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn. Vì thế, Ninh Bình sẽ cần duy trì sự tập trung nếu muốn giành chiến thắng.

Khép lại ngày thi đấu 29-11 là cuộc chạm trán giữa hai đội nam Hà Nội và Khánh Hòa vào lúc 19h.

Đây cũng là cặp đấu khó đoán khi khoảng cách về trình độ giữa hai đội không quá lớn. Cả Hà Nội lẫn Khánh Hòa đều có cơ hội giành chiến thắng nếu phát huy tốt những điểm mạnh của mình.

Với những cặp đấu có tính cạnh tranh cao, đặc biệt ở nội dung nam, ngày thi đấu thứ hai của môn bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ.