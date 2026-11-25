Người cao tuổi hưởng lương hưu tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Thay đổi lịch trả lương hưu

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ tháng 12-2024, cơ quan này đã có thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng vào ngày làm việc thứ hai hằng tháng, song lịch sẽ thay đổi theo thực tế, ví dụ trùng ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

Trong tháng 12-2026, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ vào ngày 2-12, tức thứ Tư.

Lịch này sớm hơn so với lịch trả ngày 3-11 của tháng trước. Trước đó, vào tháng 11-2026, ngày làm việc đầu tiên của tháng vào 2-11 (do 1-11 trùng vào Chủ nhật).

Còn với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả sau ngày 3-12, tức thứ Năm.

Để thuận tiện cho người dân, thời gian chi trả sẽ kéo dài ít nhất 6 giờ/ngày. Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ sau ngày 12 đến hết 25-11.

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, ví dụ Tết Nguyên đán, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp. Thời gian chi trả ở các tỉnh, thành phố khác nhau.

Cụ thể, thời gian trả qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tháng áp dụng đối với bảo hiểm xã hội 21 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Trong khi đó, có 13 địa phương chi trả vào ngày làm việc thứ hai hằng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Cán bộ hướng dẫn người dân phường Kim Liên (Hà Nội) làm thủ tục ủy quyền lương hưu - Ảnh: HÀ QUÂN

Ủy quyền nhận lương hưu không bị giới hạn 12 tháng

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể, từ 1-3-2027, luật mới cho phép người hưởng lương hưu ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận lương hưu theo quy định của pháp luật về dân sự.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội có thể ủy quyền cho người khác nhận thay, song văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực.

Do vậy người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nếu muốn tiếp tục nhờ người khác nhận thay sau khi giấy ủy quyền hết hiệu lực phải làm ủy quyền lại.

Thực tế, con cháu nhiều người nhận lương hưu đã cao tuổi, ốm nặng, liệt giường, điều trị dài ngày ở bệnh viện… mong muốn được kéo dài thời gian ủy quyền.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Ngọc Thích - luật sư điều hành Công ty Luật Thích và các cộng sự (TP.HCM) - giải thích điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

Khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật cũng không quy định thì thời hạn của hợp đồng ủy quyền được xác định là 1 năm tính từ khi xác lập việc ủy quyền.

Chẳng hạn, một người cha 80 tuổi đang hưởng lương hưu 10 triệu đồng/tháng muốn ủy quyền cho con trai nhận thay. Hai cha con có thể lập văn bản ủy quyền trong 3 năm và thực hiện đúng yêu cầu về hình thức, thủ tục nhận thay.

Sau đó người con được thay mặt cha nhận tiền trong phạm vi, thời hạn ủy quyền. Bản chất người cha vẫn là người hưởng lương hưu.

Nếu việc ủy quyền không có thù lao, người cha có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào song phải báo trước cho người con một thời gian hợp lý.

Đồng thời người cha phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị trực tiếp chi trả để cập nhật, ngừng việc nhận thay.