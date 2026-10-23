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Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11-2026

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Với người nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) ở Hà Nội, ngày bắt đầu chi trả thay đổi sang ngày 3-11 thay vì mùng 2 như thông lệ.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11-2026 - Ảnh 2.

Người cao tuổi làm thủ tục lãnh lương hưu tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay từ tháng 12-2024, cơ quan này đã có thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng vào ngày làm việc thứ 2 hằng tháng, tuy nhiên lịch sẽ thay đổi theo thực tế, ví dụ trùng ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật). 

Lịch lương hưu thay đổi

Tuy nhiên trong tháng 11-2026, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ vào ngày 3-11, tức thứ Ba, do ngày làm việc đầu tiên của tháng vào 2-11 (ngày 1-11 trùng vào chủ nhật). 

Trước đó, tháng 10-2026, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) vào ngày 2-10. 

Còn với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả sau ngày 5-11 như thông lệ, tức thứ Năm. Để thuận tiện cho người hưởng, thời gian chi trả sẽ kéo dài ít nhất 6 giờ/ngày. 

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 12 đến hết 25-11.

Trước đó, tại đợt 1 chi trả tháng 10-2026 ở Hà Nội, tổng số người hưởng là trên 608.000 trường hợp với số tiền gần 4.550 tỉ đồng. Trong đó, số người nhận qua thẻ ATM lên tới trên 99,65% tổng số (hơn 606.000 người) với tổng số tiền khoảng 4.500 tỉ đồng.

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, ví dụ Quốc khánh 2-9, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp. Thời gian chi trả ở các tỉnh, thành phố cũng có sự khác nhau.

Cụ thể, thời gian trả qua tài khoản cá nhân vào ngày 1 đầu tháng đối với bảo hiểm xã hội 21 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Trong khi đó có 13 địa phương chi trả vào ngày 2 hằng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Nhận lương hưu qua VNeID

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dùng tích hợp 1 trong 3 phương tiện gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác. Tài khoản này dùng để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 28-9.

Trong tháng 10-2026, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hướng dẫn sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả chế độ, chi trả qua ví điện tử, tài khoản tiền di động cũng như chuẩn hóa thông tin người hưởng. 

Hai tháng cuối năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, khai thác thông tin phục vụ chi trả. 

Trường hợp nào chưa đủ điều kiện chi trả sẽ tiếp tục nhận chế độ qua phương thức phù hợp, không bị gián đoạn quyền lợi. Dự kiến từ năm 2027, việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Theo Bộ Nội vụ, trong quý 2-2026, cả nước có khoảng 3,49 triệu người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Trong quý, có hơn 19.000 người được giải quyết hưởng lương hưu.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11-2026 - Ảnh 2.Thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, khi nào được đóng một lần để hưởng lương hưu?

Thời gian đã gián đoạn không được đóng bù bảo hiểm xã hội, song người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu, tối đa không quá 5 năm.

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: trả lương bảo hiểm xã hội lương hưu tiền lương trợ cấp

    Dòng sự kiện: Lương hưu

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