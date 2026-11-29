Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp diễn ra trang nghiêm, thành kính - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Theo Báo Giác Ngộ, quang lâm tham dự lễ truy niệm có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Pháp chủ: trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp; trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh...

Về phía lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ truy niệm có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cùng đại diện các sở, ban ngành trực thuộc.

Thay mặt ban tổ chức tang lễ, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương cung tuyên tiểu sử trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Sau đó, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự - dâng lời tưởng niệm, tiễn biệt giác linh trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp; nhắc lại những cống hiến lớn lao của ngài đối với đạo pháp và dân tộc.

Với đạo phong, đức độ và kỷ cương mẫu mực, ngài đã nêu gương sáng của bậc mô phạm cho đàn hậu tấn noi theo, dấn bước trên con đường tu học và hoằng pháp lợi sanh. Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là vị giáo phẩm có đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm, tiễn biệt giác linh trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (áo vest), cùng chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Thay mặt môn đồ pháp quyến, thượng tọa Thích Thanh Phong - trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, dâng lời cảm tạ lên chư vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban, viện trung ương, chư tăng ni các tự viện cả nước, môn phong pháp phái Vĩnh Nghiêm đã quang lâm tưởng niệm, phân ưu, cử hành các pháp sự; tri ân quý vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, TP.HCM cùng các tổ chức, đoàn thể... gửi vòng hoa, phân ưu đến môn đồ pháp quyến; toàn thể phật tử, tình nguyện viên… đã góp phần chu toàn tang lễ.

Sau phần dâng hương tiễn biệt của chư vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, quang lâm cử hành nghi thức phất trần, tuyên pháp ngữ.

Tiếp đó, hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đương vi Sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức thỉnh kim quan thăng thượng giá.

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được cung thỉnh rời giác linh đường, di chuyển đến công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (xã Bình An, thành phố Đồng Nai) nhập bảo tháp.

Cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời tổ đình Vĩnh Nghiêm đến nơi nhập bảo tháp - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Một số hình ảnh tại lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ