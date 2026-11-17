Công ty Vissan tổ chức lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN - Tây Ninh tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: V.S.

Ngày 17-11, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN - Tây Ninh tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo của UBND TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, và lãnh đạo nhiều sở ban ngành liên quan của hai địa phương như Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh...

Theo VISSAN, nhà máy với tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỉ đồng, trong đó hơn 417 tỉ đồng dành cho hệ thống thiết bị hiện đại. Khi hoàn thành, nhà máy có dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/h và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến gồm xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò, lạp xưởng... với tổng công suất gần 35.000 tấn/năm.

Dự án được đầu tư theo định hướng sản xuất khép kín, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và vận hành theo các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời tiếp tục phát huy năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN - Tây Ninh được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Đồng thời thúc đẩy các hoạt động cung ứng nguyên liệu, vận tải, kho vận và dịch vụ hỗ trợ... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh.

Theo đại diện Sở Công Thương TP.HCM, trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao của thị trường, việc VISSAN - một doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm của TP tăng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất là bước đi cần thiết, đặc biệt giúp tăng cường thêm đa dạng nguồn cung thực phẩm chế biến, sản phẩm thịt, góp phần bình ổn thị trường TP.HCM.

Nhiều chuyên gia trong ngành bán lẻ cho biết TP.HCM đang tiêu thụ khoảng 13.000 con heo/ngày nhưng vẫn còn tình trạng hàng nghìn con heo bị giết mổ thủ công không đảm bảo vệ sinh, thậm chí heo giết mổ chui từ các tỉnh thành đưa về.

Do đó với vị trí thuận lợi trong kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống sản xuất và phân phối tại khu vực phía Nam, nếu nhà máy Vissan phát huy tốt công suất giết mổ sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng cường nguồn cung thịt heo, bò cho hơn 14 triệu dân TP.HCM.

Vissan là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA), với mạng lưới hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam. Với đội ngũ gần 4.000 nhân sự, năng lực sản xuất hiện tại của Vissan gồm 3 dây chuyền giết mổ heo, công suất 120 con/giờ/dây chuyền; 2 dây chuyền giết mổ bò, công suất 30 con/giờ/dây chuyền và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến có tổng công suất trên 30.000 tấn/năm. Đơn vị này có hệ thống cửa hàng bán lẻ chủ yếu tập trung ở TP.HCM.