Dự án metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) đóng vai trò thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho thành phố - Phối cảnh: Liên danh tư vấn

UBND TP.HCM vừa gửi Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến thống nhất danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng của dự án metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Đây là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị được thành phố ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030 để nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255km.

Tuyến metro mở rộng không gian phát triển cho thành phố

Hướng tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: MAUR

Theo UBND TP.HCM, dự án metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) là một thành phần quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị của TP.HCM, đóng vai trò thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho thành phố.

Dự án đã được xác lập trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; được bổ sung vào phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị.

Dự án cũng đã được thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu, với điểm đầu giao với tuyến metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên, điểm cuối tại ga Tao Đàn.

Hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã nghiên cứu, đề xuất phương án công nghệ, bộ thông số kỹ thuật cơ bản cùng danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án.

Phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) cơ bản đồng bộ với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương và metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, là hai dự án đã được Bộ Xây dựng thống nhất.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất đối với danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án, làm cơ sở để thành phố triển khai các bước tiếp theo.

Thời gian làm metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến ra sao?

Dự kiến thời gian thực hiện các hạng mục của dự án đang được chủ đầu tư lấy ý kiến tham vấn. Theo đó, tổng thời gian thực hiện dự án metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM khoảng 68 tháng - Lập bảng: ĐỨC PHÚ

Những ngày qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cũng đang lấy ý kiến khảo sát, tham vấn các tư vấn, nhà thầu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế về kế hoạch triển khai để xây dựng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu dự án.

Theo thông tin khảo sát, dự án có tổng chiều dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn đi trên cao dài khoảng 17,7km và đoạn đi ngầm dài khoảng 15,5km. Toàn tuyến có 24 nhà ga (11 ga trên cao, 13 ga ngầm) và depot Hiệp Bình Phước. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ đường 1.435mm, điện khí hóa.

Depot Hiệp Bình Phước có diện tích khoảng 26,8ha, được bố trí tại khu vực phường Tam Bình và phường Hiệp Bình - Ảnh: MAUR

Về hướng tuyến, dự án bắt đầu tại ga C0, kết nối với ga S5 của metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên), nằm ở phường Bình Dương; kết thúc tại ga C23 (Tao Đàn), khu vực trung tâm TP.HCM. Từ ga C0, tuyến đi trên cao dọc theo đường Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch, sau đó tiếp tục theo hành lang đại lộ Bình Dương/quốc lộ 13 đến khu vực ga C10.

Sau ga C10, tuyến chuyển từ trên cao xuống ngầm, đi theo hành lang lưới điện cao thế qua khu vực Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình đến ga C17. Từ ga C17 đến ga C23, tuyến tiếp tục đi ngầm theo hành lang quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Thị Minh Khai, kết thúc tại ga Tao Đàn.

Tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM sử dụng tàu có tốc độ vận hành lớn nhất 110km/h và tốc độ thiết kế lớn nhất 120km/h. Giai đoạn đầu, tàu vận hành theo thành phần 3 toa, sau đó sẽ chuyển sang 6 toa trong trung hạn và dài hạn.

Danh mục 8 dự án ưu tiên đầu tư để hoàn thành vào năm 2030 - Lập bảng: ĐỨC PHÚ