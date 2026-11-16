Land Rover tố BYD sao chép Defender: Đòi phạt hơn 14 tỉ bất thành

JLR đang kiện BYD tại châu Âu vì cáo buộc mẫu Ti7 sắp ra mắt của thương hiệu Trung Quốc đã sao chép nhiều yếu tố từ mẫu SUV Defender - Ảnh: Carsguide

Theo trang Car News China, Tòa án quận La Hay (Hà Lan) vừa bác yêu cầu của Jaguar Land Rover (JLR) về việc buộc BYD nộp khoản phạt 500.000 euro (khoảng 14,1 tỉ đồng), liên quan đến cáo buộc không hợp tác trong quá trình thu giữ chứng cứ.

Tòa án đồng thời hủy lệnh thu giữ tài liệu tại văn phòng BYD ở Hà Lan, yêu cầu JLR sắp xếp tiêu hủy dữ liệu đã thu thập và thanh toán hơn 25.000 euro (711 triệu đồng) chi phí pháp lý cho hãng xe Trung Quốc.

Dù gặp bất lợi, ông PB Balaji, Giám đốc điều hành JLR, khẳng định hãng sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

"Những chiếc xe của chúng tôi là kết quả của hàng chục năm kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến, năng lực chế tạo và tay nghề thủ công tinh xảo. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ chúng", ông Balaji tuyên bố với Drive.

Jaguar Land Rover cáo buộc BYD sao chép thiết kế Defender

Tranh chấp bắt nguồn từ cáo buộc BYD sao chép một số chi tiết thiết kế của Land Rover Defender để phát triển mẫu SUV Ti7, còn gọi là Fang Cheng Bao Tai 7 tại Trung Quốc.

Cụ thể, JLR cho rằng BYD đã sao chép phần ốp cùng màu thân xe ở cửa sổ bên phía sau, kết hợp các trụ cửa màu đen tạo hiệu ứng "mái nổi" đặc trưng của Defender.

Hãng xe Anh còn cáo buộc BYD phân tích ngược kỹ thuật của Defender, bao gồm việc tháo rời và nghiên cứu một số bộ phận công nghệ trong quá trình phát triển Ti7.

Để thu thập chứng cứ, JLR đã xin được lệnh của tòa án Hà Lan cho phép khám xét và thu giữ tài liệu tại văn phòng BYD mà không cần thông báo trước.

Ngày 24-8-2026, nhân viên thi hành án tiến hành thu giữ máy tính, dữ liệu lưu trữ, hồ sơ phát triển sản phẩm và các tài liệu kinh doanh tại văn phòng BYD ở Hoofddorp.

JLR đã mất quyền truy cập vào các tài liệu quan trọng mà họ đã thu giữ từ văn phòng châu Âu của BYD liên quan đến cáo buộc đánh cắp sở hữu trí tuệ - Ảnh: JLR, BYD

Tuy nhiên, quá trình này phát sinh nhiều tranh cãi.

Vì sao JLR bị bác yêu cầu phạt BYD?

Theo hồ sơ tòa án, lúc 12h20 ngày 24-8, nhân viên thi hành án yêu cầu nhân viên BYD giao nộp máy tính xách tay. Đến 15h10, bốn nhân viên đã mang thiết bị đến.

JLR cho rằng BYD chậm trễ trong việc cung cấp chứng cứ. Tuy nhiên, tòa án xác định lệnh thu giữ ban đầu không quy định thời hạn cụ thể để giao nộp thiết bị.

Tranh cãi tiếp tục xảy ra với hệ thống lưu trữ mạng Synology (NAS). Tòa án cho rằng thiết bị này đặt ngay tại văn phòng và có thể được thu giữ trực tiếp, nên BYD không có nghĩa vụ cung cấp quyền truy cập tài khoản Synology.

Đối với dữ liệu Microsoft 365, nhân viên BYD tại Hà Lan phải nhờ bộ phận công nghệ thông tin ở Trung Quốc hỗ trợ. Quyền truy cập được cung cấp lúc 17h15 cùng ngày.

Dù quyền truy cập bị hạn chế tạm thời vào ngày 27 và 28-8, BYD đã nhanh chóng khôi phục.

Với ứng dụng nhắn tin doanh nghiệp Tencent WeCom, BYD cung cấp mã đăng nhập và mật khẩu theo yêu cầu. Tuy nhiên, những thông tin này không cho phép nhân viên thi hành án xuất hoặc lưu trữ tin nhắn do giới hạn của nền tảng.

Tòa án nhận định BYD đã thực hiện nghĩa vụ hợp tác. Trong khi đó, các biên bản thi hành án không nêu rõ hãng phải cung cấp thêm những hỗ trợ gì, cũng không đưa ra thời hạn hợp lý để thực hiện.

Do không đủ căn cứ xác định BYD vi phạm nghĩa vụ hợp tác, tòa án bác yêu cầu phạt 500.000 euro của JLR.

BYD đang thắng bước đầu - Ảnh: Autohome

Chưa dừng lại ở đó, tòa án còn hủy lệnh thu giữ chứng cứ.

Theo hồ sơ, JLR muốn sử dụng các tài liệu để xác định thiệt hại có thể phát sinh từ hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Tuy nhiên, BYD Ti7 chưa được chào bán hoặc bán tại Liên minh châu Âu (EU). Vì vậy, tòa án cho rằng yêu cầu thu thập dữ liệu để tính toán thiệt hại ở thời điểm này là quá sớm.

Tòa cũng xác định việc đánh giá vi phạm kiểu dáng phải dựa trên ấn tượng thị giác tổng thể của hai mẫu xe, thay vì chỉ dựa vào các tài liệu nội bộ.

Theo phán quyết, những dữ liệu đã thu giữ, vốn được đơn vị lưu giữ tư pháp quản lý, phải được tiêu hủy. JLR cũng phải thanh toán cho BYD 25.376,57 euro chi phí pháp lý.

Bất chấp trở ngại trong vụ kiện đang diễn ra chống lại BYD tại châu Âu, Jaguar Land Rover vẫn giữ vững lập trường kiên quyết - Ảnh: JLR

Theo Drive, hãng xe Anh có thời hạn đến tháng 12-2026 để kháng cáo quyết định hủy lệnh thu giữ chứng cứ. Ngoài ra, các vụ kiện liên quan đến kiểu dáng đăng ký tại EU, bản quyền và cáo buộc sao chép thiết kế vẫn đang được xem xét tại các tòa án ở La Hay và Rotterdam.