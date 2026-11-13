Vụ Land Rover tố BYD sao chép Defender: Hãng xe Anh có thể bị phạt 15 tỉ

BYD thắng nhẹ một nước - Ảnh: BYD, JLR

Ngày 11-11, Tòa án quận The Hague (Hà Lan) ra phán quyết yêu cầu Jaguar Land Rover (JLR) hủy bỏ việc thu giữ tài liệu tại các văn phòng của BYD, liên quan đến cáo buộc mẫu SUV BYD Ti7 sao chép thiết kế Land Rover Defender.

Theo trang Motor1, thẩm phán H.F.R. van Heemstra yêu cầu JLR phải chỉ đạo đơn vị đang lưu giữ tài liệu tiêu hủy toàn bộ dữ liệu bị thu giữ trong vòng 24 giờ kể từ khi phán quyết được tống đạt chính thức.

Nếu không thực hiện đúng thời hạn, JLR có thể bị phạt 50.000 euro (khoảng 1,5 tỉ đồng) mỗi giờ, với tổng mức phạt tối đa 500.000 euro (khoảng 15 tỉ đồng).

Tuy nhiên, phán quyết này chỉ liên quan đến hoạt động thu thập chứng cứ, chưa kết luận BYD có sao chép thiết kế của Land Rover Defender hay không.

Vì sao Jaguar Land Rover thu giữ tài liệu của BYD?

Tranh chấp bắt nguồn từ việc JLR cho rằng mẫu SUV BYD Ti7, còn được biết đến với tên Fang Cheng Bao Tai 7 tại Trung Quốc, có nhiều điểm tương đồng với Land Rover Defender.

Hãng xe Anh cáo buộc BYD xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế Defender. JLR cũng nghi ngờ BYD đã tháo rời một chiếc Defender để nghiên cứu ngược các giải pháp kỹ thuật, sau đó ứng dụng vào mẫu Ti7.

BYD Ti7 (trái) và Land Rover Defender 2020 nhìn từ bên hông - Ảnh: BYD, JLR

Để phục vụ quá trình kiện tụng, JLR đã đề nghị tòa án Hà Lan cho phép thu giữ chứng cứ tại hai văn phòng của BYD ở Schiedam và Hoofddorp vào tháng 8-2026.

Các chấp hành viên được tòa án chỉ định đã thu thập dữ liệu theo lệnh được phê duyệt. Số tài liệu liên quan bao gồm kế hoạch ra mắt Ti7, thông tin kỹ thuật, hồ sơ tài chính và các dữ liệu nội bộ khác.

Tuy nhiên, BYD phản đối vì cho rằng phạm vi thu giữ quá rộng, bao gồm cả những tài liệu nghiên cứu và phát triển không liên quan trực tiếp đến tranh chấp.

Trong quá trình xem xét, tòa án nhận định JLR không cần đến những tài liệu này để chứng minh cáo buộc Ti7 sao chép thiết kế ngoại thất Defender.

Bên cạnh đó, việc thu thập hồ sơ tài chính để xác định mức thiệt hại cũng chưa cần thiết, bởi BYD chưa bán Ti7 tại thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Tòa án vì vậy quyết định hủy bỏ lệnh thu giữ chứng cứ trước đó, đồng thời không cho phép JLR tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế dựa trên lệnh cũ.

Các tài liệu bị thu giữ vốn được một đơn vị độc lập do tòa án chỉ định bảo quản, chứ không được bàn giao trực tiếp cho JLR.

JLR có thể bị phạt nặng nếu không tuân thủ

Theo phán quyết, JLR phải yêu cầu chấp hành viên hoặc đơn vị lưu giữ chứng cứ tiêu hủy các dữ liệu liên quan trong thời hạn quy định. Sau khi hoàn tất, hãng phải cung cấp cho BYD văn bản xác nhận việc tiêu hủy trong vòng 24 giờ.

Vụ kiện tụng vẫn đang tiếp tục - Ảnh: JLR

Tòa án cũng yêu cầu JLR chấm dứt các biện pháp cưỡng chế theo lệnh thu giữ ban đầu. Nếu vi phạm, hãng có thể đối mặt với khoản phạt riêng 500.000 euro cho mỗi hành vi.

Đáng chú ý, trong phán quyết sửa đổi ngày 12-11, tòa án xác định JLR phải chịu 25.376,57 euro (723 triệu đồng) chi phí tố tụng, thay vì BYD như nội dung được ghi trong phán quyết ban đầu.

Phán quyết có hiệu lực thi hành ngay, kể cả trong trường hợp có kháng cáo.

Dù vậy, diễn biến này không đồng nghĩa JLR đã thua trong vụ kiện về bản quyền thiết kế.

Các thủ tục tố tụng liên quan đến cáo buộc xâm phạm quyền đối với kiểu dáng Defender vẫn đang được tiến hành riêng biệt tại The Hague và Rotterdam (Hà Lan).

JLR tiếp tục theo đuổi cáo buộc BYD sao chép các yếu tố thiết kế và công nghệ của Defender để phát triển Ti7. Trong khi đó, BYD phản đối việc thu thập tài liệu nội bộ vượt quá phạm vi cần thiết.

Như vậy, dù JLR gặp bất lợi trong quá trình thu thập chứng cứ, câu hỏi liệu BYD Ti7 có thực sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Land Rover Defender hay không vẫn cần chờ phán quyết tiếp theo của tòa án.