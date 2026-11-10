Văn phòng BYD bị khám xét vì nghi sao chép thiết kế Land Rover Defender

BYD Ti7 đang "nằm trên thớt" - Ảnh: BYD

Jaguar Land Rover kiện BYD

Jaguar Land Rover (JLR) đang tiến hành các thủ tục pháp lý đối với BYD, sau khi cho rằng mẫu SUV Ti7 của hãng xe Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với Land Rover Defender.

Theo The Times, các chấp hành viên thi hành lệnh của tòa án Hà Lan đã khám xét hai văn phòng BYD tại Schiedam và Hoofddorp vào tháng 8-2026. Một số tài liệu và dữ liệu điện tử đã bị thu giữ để phục vụ quá trình điều tra cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động khám xét được thực hiện theo yêu cầu của JLR, trước khi vụ tranh chấp được đưa ra xem xét tại tòa án ở The Hague (La Hay), Hà Lan, trong tuần này.

Theo truyền thông Anh, JLR không chỉ nghi ngờ BYD sao chép những đặc điểm thiết kế của Defender mà còn hoài nghi hãng xe Trung Quốc đã tháo rời một chiếc Defender để nghiên cứu ngược công nghệ, sau đó ứng dụng vào quá trình phát triển Ti7.

JLR đề nghị thu giữ dữ liệu nhằm bảo toàn những tài liệu có thể trở thành chứng cứ trong vụ kiện.

Land Rover Defender (trái) và BYD Ti7 (phải) có thiết kế dễ gợi liên tưởng đến nhau - Ảnh: JLR, BYD

Trong khi đó, các luật sư đại diện BYD phản đối phạm vi thu giữ tài liệu, cho rằng hoạt động này mang tính tìm kiếm chứng cứ quá rộng.

Dự kiến ngày 11-11, tòa án tại La Hay sẽ tiến hành phiên xem xét sơ bộ, trong đó có các vấn đề liên quan đến chứng cứ thu thập được.

Cả BYD và JLR đều từ chối bình luận về tranh chấp đang diễn ra. Đến nay chưa có phán quyết xác định BYD vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của JLR.

BYD Ti7 có gì giống Land Rover Defender?

BYD Ti7 là mẫu SUV plug-in hybrid 7 chỗ, được giới thiệu tại Trung Quốc trong năm 2025. Xe sở hữu kiểu dáng vuông vức, phần đầu cao, thân xe dựng đứng và các đường nét góc cạnh.

Chính những đặc điểm này khiến Ti7 thường xuyên được so sánh với Land Rover Defender, mẫu SUV địa hình nổi tiếng của hãng xe Anh.

BYD đang chuẩn bị mở rộng phạm vi phân phối Ti7 ra các thị trường quốc tế. Tại Anh, mẫu xe dự kiến được bàn giao từ tháng 1-2027, với giá khởi điểm 47.995 bảng (1,6 tỉ đồng), thấp hơn khoảng 20.000 bảng (670 triệu đồng) so với Land Rover Defender 110.

JLR từng thắng một hãng xe Trung Quốc khác cũng với cáo buộc sao chép thiết kế - Ảnh: JLR, BYD

Không riêng BYD, nhiều hãng xe Trung Quốc hiện cũng phát triển các mẫu SUV có phong cách thiết kế vuông vức tương tự Defender. Có thể kể đến GWM Haval H7, Jetour T2, Denza B5 và một số mẫu xe của Geely.

Tuy nhiên, sự tương đồng về kiểu dáng không đồng nghĩa với hành vi vi phạm bản quyền thiết kế. Đây cũng là vấn đề trọng tâm cần được làm rõ trong tranh chấp giữa JLR và BYD.

Land Rover từng thắng kiện hãng xe Trung Quốc

Đây không phải lần đầu Jaguar Land Rover theo đuổi một vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Năm 2016, JLR khởi kiện Jiangling Motor Corporation tại Bắc Kinh, cáo buộc mẫu SUV Landwind X7 sao chép nhiều đặc điểm thiết kế của Range Rover Evoque thế hệ đầu.

Đến năm 2019, tòa án Trung Quốc ra phán quyết có lợi cho JLR, xác định Landwind X7 vi phạm các quyền liên quan đến thiết kế của Evoque.

Theo phán quyết, Jiangling phải ngừng sản xuất, kinh doanh mẫu xe vi phạm và bồi thường cho JLR 1,5 triệu nhân dân tệ.

Vụ kiện giữa JLR và BYD hiện vẫn trong giai đoạn xem xét pháp lý ban đầu. Kết quả sẽ phụ thuộc vào chứng cứ được tòa án chấp nhận và việc xác định liệu BYD Ti7 có thực sự xâm phạm những quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ của JLR hay không.