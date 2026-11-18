Cần ghi nhớ những nguyên tắc bảo vệ sức khỏe nếu ngủ trên xe ô tô - Ảnh minh họa

Thời gian qua đã có nhiều trường hợp tử vong trong quá trình ngủ trên xe ô tô, các chuyên gia đã lý giải CO là khí độc sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu của động cơ. Khí này không màu, không mùi nên rất khó nhận biết.

Nếu hệ thống ống xả bị rò rỉ hoặc khí thải từ xe khác lọt vào cabin, CO có thể tích tụ đến mức nguy hiểm. Người hít phải khí này có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, lú lẫn, mất ý thức và tử vong. Đặc biệt, người đang ngủ say sẽ không thể nhận ra các dấu hiệu cảnh báo.

Nhiều bác tài thường hé cửa kính với hy vọng tạo sự thông thoáng. Tuy nhiên, không có một khoảng hạ kính nào gọi là an toàn để ngăn ngộ độc CO nếu động cơ vẫn nổ. Khí CO hòa trộn rất nhanh theo dòng đối lưu không khí, nên dù hé kính 1cm hay 5cm, khí độc vẫn có thể tích tụ trong khoang lái.

Vì vậy, bác tài cần ghi nhớ những nguyên tắc bảo vệ sức khỏe sau:

1. Tuyệt đối tắt máy khi ngủ trong xe. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất

Phải tắt hoàn toàn động cơ khi nghỉ ngơi. Nếu đã tắt máy và muốn lấy gió trời ở nơi an toàn, chỉ nên hé kính khoảng 1 - 2cm (kèm vè che mưa). Không nên hé rộng trên 3 - 5cm vì muỗi, côn trùng hoặc dị vật dễ xâm nhập vào xe gây mất an toàn và ảnh hưởng giấc ngủ.

2. Chọn nơi đậu xe thông thoáng

Ưu tiên bãi đỗ ngoài trời có không khí lưu thông tốt; tránh xa gara, tầng hầm kín hoặc đỗ sát đuôi xe khác đang nổ máy. Tránh đỗ dưới trời nắng nóng quá lâu để phòng mất nước và sốc nhiệt.

3. Bảo dưỡng hệ thống ống xả định kỳ

Một lỗ thủng nhỏ ở ống xả cũng đủ khiến khí độc len lỏi vào khoang lái. Hãy kiểm tra bộ giảm thanh và các mối nối thường xuyên.

4. Tránh cố lái xe khi mệt mỏi

Khả năng phản xạ giảm nghiêm trọng khi thiếu ngủ. Nếu thấy mắt díp lại, hãy dừng xe chợp mắt khoảng 20 phút. Người thường xuyên buồn ngủ ban ngày kèm ngáy to cần đi khám sớm để tầm soát hội chứng ngưng thở khi ngủ.

5. Vận động ngắn khi dừng nghỉ sau 1 - 2 giờ lái xe

Bước bước xuống đi bộ, duỗi chân hoặc xoay cổ chân để kích hoạt tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân.

Những người cần cực kỳ thận trọng Không phải bác tài nào cũng có mức độ rủi ro sức khỏe giống nhau. Dưới đây là các nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý: - Nhóm bệnh tim mạch và chuyển hóa: Người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim, rối loạn nhịp tim, từng bị đột quỵ, đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc béo phì. Đây là những đối tượng rất dễ gặp biến cố cấp tính (như nhồi máu cơ tim, tai biến) khi cơ thể kiệt sức hoặc thiếu ngủ. - Nhóm nguy cơ huyết khối: Người có tiền sử huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, người mới phẫu thuật, đang mắc ung thư hoặc hạn chế vận động. Ngồi lâu khiến nhóm này dễ bị cục máu đông ở chân di chuyển lên phổi, gây thuyên tắc phổi đe dọa tính mạng. - Người có bệnh lý hô hấp nền hoặc rối loạn giấc ngủ: Đặc biệt là người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, làm gia tăng nguy cơ thiếu oxy não và biến cố tim mạch lúc ngủ gật. Các bác tài thuộc nhóm nguy cơ cao cần khám sức khỏe định kỳ, uống thuốc đúng chỉ định và chủ động nghỉ ngơi. Nếu xuất hiện các dấu hiệu cấp cứu như đau ngực dữ dội, khó thở đột ngột, đau đầu dữ dội, méo miệng, yếu liệt tay chân hoặc nói khó, phải dừng xe ở nơi an toàn và gọi cấp cứu ngay, tuyệt đối không cố tự lái xe đến bệnh viện. Người lái xe đường dài rất vất vả. Một chuyến hàng có thể chậm lại, một cuộc hẹn có thể dời đi, nhưng sức khỏe và tính mạng thì không thể đánh đổi. Biết dừng đúng lúc, nghỉ đúng cách và quan tâm đến cơ thể mình chính là cách để mỗi bác tài luôn trở về bình an sau mỗi chuyến đi.