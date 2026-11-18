Công trình Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, tại phường An Bình, TP Cần Thơ - Ảnh: THÁI LŨY

Ngày 18-11, tại TP Cần Thơ, Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

Bệnh viện đặt tại phường An Bình (TP Cần Thơ) có quy mô 300 giường bệnh. Theo chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế), tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 950 tỉ đồng.

Công trình đã hoàn thành phần xây dựng với khối nhà chính gồm các tòa nhà cao từ 3-8 tầng cùng hệ thống các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được đầu tư các hệ thống kỹ thuật hiện đại để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh, gồm 10 phòng mổ chung, 2 phòng mổ cấp cứu và các máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ khám điều trị chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, phục hồi chức năng chuyên sâu, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám và điều trị cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay công trình đã hoàn thành phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ hoạt động bệnh viện và hệ thống phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, hệ thống thoát nước hoàn thiện sẵn sàng đi vào hoạt động.

Các đại biểu tham quan Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ - Ảnh: THÁI LŨY

Phát biểu tại lễ khánh thành, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - nhấn mạnh với vai trò là đơn vị tiếp nhận công trình và quản lý hoạt động, hiện tại bệnh viện đã hoàn thiện đề án bố trí vị trí việc làm cho nhân sự tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, đồng thời đã trang bị hệ thống thiết bị trước mắt để sẵn sàng đi vào hoạt động.

"Trong thời gian tới, trang thiết bị tiếp tục được Bộ Y tế đầu tư trang bị theo lộ trình. Ngay khi hoàn thiện, công tác tiếp nhận bệnh nhân sẽ diễn ra. Bệnh viện sẽ triển khai đồng bộ các kỹ thuật mới, chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, khám phẫu thuật điều trị các bệnh lý cơ xương khớp và phục hồi chức năng chuyên sâu, đáp ứng sự kỳ vọng về một mô hình bệnh viện chuyên khoa hiện đại, giúp người dân Đồng bằng sông Cửu Long có thể tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại ngay tại quê nhà", bác sĩ Nguyễn Minh Vũ nói.

Dự kiến bệnh viện sẽ tổ chức tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân vào tháng 12-2026.