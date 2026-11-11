Kiev đánh giá về tình trạng hiện tại của quan hệ Ukraine - Hàn Quốc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt tay trong cuộc gặp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7-2026 - Ảnh: KOREA JOONGANG DAILY/JOINT PRESS CORPS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đánh giá mối quan hệ giữa nước này và Hàn Quốc đang trên đà phục hồi sau tình trạng căng thẳng liên quan đến tù binh Triều Tiên.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết ông đã có "cuộc gặp tốt đẹp" với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun bên lề hội nghị cấp bộ trưởng các nước nhóm G7, đồng thời bày tỏ hài lòng khi quan hệ song phương đang được cải thiện.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Sybiha tin tưởng rằng "hai bên giờ đây có lộ trình một loạt hành động tiếp theo để cuối cùng bình thường hóa quan hệ song phương".

"Chúng tôi xứng đáng có được mối quan hệ song phương với Hàn Quốc hết sức năng động và ở cấp độ cao. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thực sự tốt đẹp, trong đó hai bên thẳng thắn đề cập đến những sự kiện và vấn đề không hay xảy ra gần đây" - ông Sybiha chia sẻ.

Ngày 11-11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tường thuật rằng trong cuộc hội đàm, ông Cho bày tỏ hy vọng mọi vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước sẽ được giải quyết suôn sẻ.

Ông Cho nói Seoul sẽ tiếp tục xem xét các phương án viện trợ nhân đạo cho Ukraine và hỗ trợ công cuộc tái thiết nước này.

Tháng trước, Hàn Quốc đã triệu hồi đại sứ tại Ukraine, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 rằng Ukraine "gần đây đã chuyển hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc".

Hàn Quốc cho rằng việc công khai thông tin này đã vi phạm thỏa thuận giữ bí mật về việc chuyển giao, nhằm bảo vệ các tù binh và gia đình họ ở Triều Tiên.

Sau khi bất đồng xảy ra, ông Sybiha cho biết nguyên nhân xuất phát từ cách diễn giải khác nhau về các thỏa thuận bảo mật, đồng thời khẳng định Ukraine đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của mình.

Trong các phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Sybiha khẳng định Ukraine biết ơn sự hỗ trợ mà Seoul đã dành cho Kiev trong quá khứ cũng như trong tương lai.

Ukraine đang rất muốn được Hàn Quốc cung cấp nhiều loại vũ khí để phục vụ cuộc chiến chống lại Nga. Cho đến nay, Hàn Quốc chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Hàn Quốc lập luận việc bán vũ khí cho một quốc gia đang có xung đột là trái với pháp luật nước này, đồng thời chỉ giới hạn việc hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ nhân đạo và các hình thức hỗ trợ không gây sát thương khác.