Trong chiến lược phát triển không gian đô thị và kinh tế biển của TP.HCM, Cần Giờ, theo định hướng đến năm 2030, được kỳ vọng phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đảm bảo các tiêu chí ESG và phát triển bền vững.

Mô hình "thành phố all-in-one" vận hành độc lập và hệ tiện ích trọn vòng đời

Được quy hoạch theo mô hình "thành phố all-in-one" tích hợp chuẩn sống ESG++ quốc tế, Vinhomes Green Paradise đang từng bước khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng kinh tế - dịch vụ mới phía Nam TP.HCM.

Với tổng diện tích 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise xây dựng một hệ sinh thái tiện ích nội khu toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân từ sinh hoạt thường nhật đến thụ hưởng cao cấp.

Về y tế và giáo dục, dự án quy tụ Bệnh viện Quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic, là hệ thống y tế phi lợi nhuận số 1 nước Mỹ. Bệnh viện cung cấp các dịch vụ y tế kỹ thuật cao như liệu pháp tế bào gốc tự thân (AIET, CAR-T), y học trường thọ, chống lão hóa và dịch vụ thăm khám tại nhà. Hệ thống giáo dục bao gồm các trường liên cấp và Trung tâm phát triển thế hệ trẻ Young Paradise Hub quy mô 4,6 ha.

Đặc biệt, dự án có sự hiện diện của Vin New Horizon, mô hình đô thị hưu trí 5 sao quốc tế dành cho thế hệ người cao tuổi với 6 trụ cột (sức khỏe, tận hưởng, hạnh phúc, gắn kết, trường thọ và an nhiên). Mô hình này tích hợp bệnh viện dưỡng lão 5 sao và Học viện Minh Triết (Đại học mở cho người cao tuổi), mang đến không gian an dưỡng và học tập suốt đời cho cư dân tuổi vàng giữa môi trường trong lành.

Bên cạnh đó là bộ sưu tập biểu tượng văn hóa - giải trí tầm cỡ quốc tế như Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) rộng 7 ha do Gensler tư vấn thiết kế với sức chứa 5.000 chỗ ngồi (gồm 2 khán phòng 3.500 và 1.500 chỗ), quảng trường ngoài trời 60.000 người.

Đó còn là quần thể giải trí VinWonders 122 ha sở hữu gần 200 trò chơi cùng khu Winter Wonderland 30.000 m², 2 sân golf 18 hố chuẩn quốc tế do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế. Cảng tàu du lịch 5 sao Landmark Harbour và tháp biểu tượng 108 tầng thuộc Top 10 thế giới.

Động lực kinh tế từ 2 triệu m² văn phòng và 40 triệu lượt khách/năm

Không chỉ thu hút cư dân về sinh sống, dự án còn là "cỗ máy" tạo việc làm và sinh kế tại chỗ nhờ quy hoạch kinh tế - dịch vụ quy mô lớn.

Cụ thể, dự án dành hơn 2 triệu m² diện tích sàn cho phân khu văn phòng, thương mại và dịch vụ. Đây là cơ sở hạ tầng hiện đại để thu hút các tập đoàn tài chính, công nghệ và doanh nghiệp đa quốc gia đặt trụ sở, kéo theo lực lượng lao động chất lượng cao và chuyên gia nước ngoài về làm việc, làm gia tăng lực cầu nhà ở bền vững.

Đồng thời, khi hạ tầng kết nối hoàn thiện, khu vực này dự kiến đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch và khách MICE mỗi năm.

Với tổ hợp lưu trú quy mô 50.000 phòng khách sạn và biệt thự biển quy tụ hơn 20 thương hiệu vận hành toàn cầu, ngành kinh tế dịch vụ tại đây sẽ bùng nổ. Hoạt động du lịch và thương mại mở ra dư địa kinh doanh bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, vận tải và tạo hàng vạn việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Phát biểu tại hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM”, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ, cho rằng mục tiêu xây dựng Cần Giờ trở thành một cực tăng trưởng mới không chỉ dừng ở yêu cầu tăng trưởng nhanh, mà phải đồng thời giải quyết ba vấn đề cốt lõi.

Theo ông Vũ, thứ nhất là duy trì tốc độ phát triển cao nhưng có kiểm soát; thứ hai là tạo ra sự vượt trội về đầu tư và phát triển hạ tầng; và thứ ba là bảo đảm đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của toàn vùng và toàn bộ nền kinh tế. Đây được xem là ba trụ cột chủ lực trong tư duy phát triển các cực tăng trưởng hiện nay.

Cần Giờ hiện có tổng diện tích khoảng 157 km², trong đó phần lớn là rừng ngập mặn và hệ thống sông rạch, chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên. Đặc điểm này vừa tạo nên nét riêng biệt, vừa là yếu tố nền tảng định hình hướng phát triển du lịch sinh thái của địa phương.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, trên địa bàn Cần Giờ đã và đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch quy mô lớn được xác định là các điểm nhấn quan trọng, góp phần chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nói nếu lấy Cần Giờ làm tâm và hình dung một "vòng compa" bán kính khoảng 100 km, khu vực này hoàn toàn có thể trở thành trung tâm kết nối của một vùng kinh tế rộng lớn, liên thông với các địa phương trọng điểm phía Nam.

Cách tiếp cận này không chỉ mang ý nghĩa quy hoạch mà còn góp phần tạo dựng niềm tin về một cực tăng trưởng mới của TP HCM trong tương lai. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, yếu tố quan trọng nhất là phải bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan. Trước hết là người dân Cần Giờ - những người chịu tác động trực tiếp và đồng thời cũng là chủ thể tham gia vào quá trình phát triển.

Chuẩn sống ESG++ và vị thế ứng viên "7 kỳ quan đô thị tương lai"

Bên cạnh bài toán kinh tế, Vinhomes Green Paradise xác lập tiêu chuẩn phát triển bền vững vượt trội thông qua mô hình ESG++ (ESG kết hợp tái sinh và thích ứng biến đổi khí hậu). Dự án đáp ứng chứng nhận quy hoạch xanh BREEAM Communities và tiêu chuẩn đô thị thông minh ISO 37122.

Dự án cam kết sử dụng 100% điện sạch tái tạo từ hệ thống điện gió ngoài khơi Cần Giờ (cách bờ 3 - 14 km) kết hợp pin lưu trữ năng lượng mặt trời. 100% giao thông nội khu vận hành bằng phương tiện không phát thải (xe bus điện, ô tô điện, cano điện).

Về hạ tầng an sinh, toàn bộ nước sinh hoạt được khử trùng bằng công nghệ Ozone cao cấp kết hợp than hoạt tính sinh học (BAC) và tia UV. Dự án cũng bố trí hơn 1.000 điểm nước uống ion kiềm tại vòi thông minh hoàn toàn miễn phí trên các vỉa hè và công viên công cộng. Toàn bộ đô thị được quản lý bởi Trung tâm điều hành ESG Hub tích hợp AI, quan trắc tự động các chỉ số môi trường và đo dấu chân carbon xuyên suốt vòng đời dự án.

Nhờ định hướng phát triển bền vững và phục hồi thiên nhiên vượt trội, dự án đã trở thành ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bình chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do tổ chức New7Wonders khởi xướng. Vị thế quốc tế này kết hợp với chi phí sinh hoạt hợp lý tại Việt Nam tạo nên lực hút mạnh mẽ đối với cộng đồng tinh hoa và dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise không chỉ giải quyết hiệu quả bài toán dãn dân và giảm tải áp lực cho nội đô TP.HCM, mà còn đóng vai trò là động lực kinh tế - việc làm mới, nâng tầm vị thế đô thị của Việt Nam trên bản đồ phát triển bền vững toàn cầu.

Cần Giờ có thể vượt mục tiêu 40 triệu khách du lịch mỗi năm Phát biểu tại hội thảo Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP.HCM, KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam từng cho rằng Cần Giờ có thể vượt mục tiêu 40 triệu khách du lịch mỗi năm. Theo ông, mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm được xem là định hướng phát triển quan trọng của Cần Giờ. Tuy nhiên, đây là con số dự báo và quy hoạch, không phải giới hạn cuối cùng. Với tiềm năng hiện hữu cùng sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn, Cần Giờ hoàn toàn có thể hướng tới lượng khách cao hơn trong tương lai. Dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi để phát triển trong vai trò cực tăng trưởng mới của TPHCM mà còn được đánh giá cao về quy mô và tầm nhìn phát triển. Nhiều công trình trong Vinhomes Green Paradise được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với kỳ vọng tạo ra dấu ấn kiến trúc và bản sắc riêng cho điểm đến. Kinh nghiệm từ các mô hình du lịch lớn trên thế giới cho thấy những công trình mang tính biểu tượng thường tạo sức hút mạnh, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.