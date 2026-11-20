Các “đại sứ thiên văn” của làng Henle chụp ảnh cùng kính thiên văn dưới nền trời đêm ở Ladakh, Ấn Độ - Ảnh: Padma Chamchot

Công việc mới không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn mở ra cơ hội tự chủ và theo đuổi những điều trước đây chưa từng nghĩ tới.

Gần 22h, Padma Chamchot vẫn bận rộn hướng dẫn du khách quan sát bầu trời qua kính thiên văn. Trong vài giờ tiếp theo, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt của vùng Himalaya, du khách sẽ được ngắm nhìn các vì sao và tìm hiểu về những chòm sao dưới sự hướng dẫn của cô.

Cơ duyên đến với công việc này bắt đầu vào năm 2022, khi Chamchot vừa hoàn thành kỳ thi lớp 10 và tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển chọn “đại sứ thiên văn” của chính quyền Lãnh thổ Liên bang Ladakh phối hợp với Viện Vật lý Thiên văn Ấn Độ. Cô là một trong 24 học sinh được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo.

“Trong khóa học, chúng tôi được hướng dẫn cách sử dụng kính thiên văn và quan sát các vì sao qua kính. Chúng tôi cũng tìm hiểu về gió Mặt trời và các ngôi sao khác”, cô chia sẻ với Arab News.

Theo Chamchot, kiến thức về bầu trời đêm không chỉ đến từ khóa đào tạo mà còn được tích lũy từ cuộc sống thường ngày và những người xung quanh.

“Chúng tôi học về các vì sao từ người thân và những người khác. Ban đêm ở đây rất tối vì không có đèn đường, nên từ nhỏ chúng tôi đã quen với việc ngắm sao”, Chamchot nói.

Những hiểu biết có được từ nhỏ được bổ sung bằng các kỹ năng chuyên môn, như sử dụng kính thiên văn, nhận biết các ngôi sao, hành tinh và chòm sao, định hướng trên bầu trời đêm. Các cô gái cũng học cách chụp ảnh Dải Ngân hà bằng điện thoại để phục vụ du khách.

Chamchot sống ở khu vực Hanle, vùng Ladakh trên dãy Himalaya của Ấn Độ. Nằm ở độ cao khoảng 4.500m so với mực nước biển, nơi đây nổi tiếng với bầu trời trong và ít ánh sáng nhân tạo.

Hanle cũng là nơi đặt Đài quan sát Thiên văn Ấn Độ, do Viện Vật lý Thiên văn Ấn Độ vận hành, một trong những cơ sở nghiên cứu thiên văn hàng đầu của nước này.

Năm 2022, Hanle được công nhận là Khu bảo tồn Bầu trời tối đầu tiên của Ấn Độ. Danh hiệu này nhằm bảo vệ bầu trời đêm khỏi ô nhiễm ánh sáng nhân tạo, đồng thời đưa khu vực trở thành điểm đến của du lịch thiên văn.

Sự công nhận này cũng mở ra cơ hội sinh kế mới cho người dân địa phương. Hanle có khoảng 3.000 cư dân, phần lớn là người theo đạo Phật và sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi.

“Sau khóa đào tạo, tôi bắt đầu làm đại sứ thiên văn. Mỗi tối, chúng tôi mang kính thiên văn lên đồi để hướng dẫn du khách. Vào mùa cao điểm, mỗi ngày chúng tôi đón ít nhất 20-30 khách”, Chamchot cho biết.

Padma Chamchot Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ khi làm công việc này. Thu nhập giúp tôi trang trải các khoản chi tiêu và hỗ trợ gia đình. Là phụ nữ, tôi thấy tự do, độc lập và có thể tự quyết định những gì mình muốn làm.

Chamchot không phải trường hợp duy nhất. Trong số 24 người được đào tạo làm đại sứ thiên văn, có 18 người là nữ, tất cả đều ở độ tuổi 20.

Tsering Dolkar kể công việc hướng dẫn du khách ngắm sao không chỉ mang lại một khoản thu nhập đáng kể mà còn giúp cô san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình. Vào mùa du lịch cao điểm, cô có thể kiếm được khoảng 400 USD (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng.