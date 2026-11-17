Clip thu về triệu lượt xem trên Facebook - Video: NVCC

Bắt trend "em đã đến Tà Xùa nơi anh kể" với phiên bản ma mị, video của bạn Vũ Thúy Nhàn (Ninh Bình) thu về hàng triệu lượt xem, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong clip một cô gái tóc dài, trong bộ váy trắng xuất hiện trên nóc một ngôi nhà mái gỗ, chầm chậm qua lại trên mái nhà kèm tiếng cười ma mị, giọng dẫn "em đã đến Tà Xùa nơi anh kể".

Cả nhóm sà vào quán nướng khi vừa đặt chân đến Tà Xùa - Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Thúy Nhàn cho biết video được quay trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến Tà Xùa (Sơn La) từ ngày 10-11 đến 11-11. Trước khi đi cả nhóm đã theo dõi thời tiết rất kĩ để săn mây và cũng đã quay được nhiều thước phim đẹp.

Tuy nhiên, khi đến Amei Hill - điểm đến có view mái nhà nhìn ra biển mây thì trời lại mịt mù sương khói.

"Mình rất mong quay được cảnh flycam trên nóc nhà mà mây mù quá. Cũng may nhóm mình toàn người hài hước nên rủ nhau quay video hài hài trong lúc chờ may mù tan", Thúy Nhàn nói.

Video chỉ dài 12 giây nhưng nhận được lượng tương tác khủng trên mạng xã hội - Video: NVCC

Vừa hay, nữ du khách mặc váy trắng, một bạn khác trong nhóm nói "trông như ma nữ" vậy là video ma nữ trên nóc nhà ra đời.

"Tuy không quay được cảnh flycam như kỳ vọng nhưng video ma nữ lại trở thành điểm nhấn trong chuyến đi của mình. Cả nhóm được phen cười nghiêng ngả", nữ du khách chia sẻ.

Bên cạnh video ma mị để đời, Vũ Thúy Nhàn cũng ghi lại được nhiều khung hình đẹp - Ảnh: NVCC

Chuyến đi tuy ngắn ngày, nhưng cả nhóm của Vũ Thúy Nhàn đã trải nghiệm đủ combo tại Tà Xùa từ cảnh đẹp, đồ ăn ngon đến muôn vàn hình thái thời tiết: có mưa, có sương mù, có cả thác mây.

Những bức hình đẹp được lưu lại trong chuyến đi - Ảnh: NVCC

"Nhóm mình đi vào ngày đầu Đông khá lạnh nên cảm nhận được rõ cái lạnh của vùng cao. Đến nơi, chúng mình xà luôn vào một hàng nướng than, đồ ăn vặt, lúc đó được ngồi cảnh bếp củi rất tuyệt", Thúy Nhàn kể lại.

Cuối tháng 10-2026, Tà Xùa vừa được Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards 2026) vinh danh là điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. Mới đây, Tà Xùa tiếp tục lọt vào danh sách đề cử Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới.

Tà Xùa là điểm đến nổi tiếng tại Tây Bắc với trải nghiệm trải nghiệm săn mây, chinh phục sống lưng khủng long.

Nằm ở độ cao từ 1.500 - 1.800m so với mực nước biển, Tà Xùa có khí hậu mát mẻ quanh năm. Mỗi độ tháng 9 là lúc Tà Xùa bắt đầu bước vào mùa săn mây, du khách dễ dàng bắt gặp biển mây giữa lưng chừng núi mỗi sáng sớm. Mùa săn mây thường kéo dài đến tháng 3 năm sau.