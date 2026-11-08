Không có chuyện mô tô đặc chủng của hai cảnh sát giao thông lao xuống mương ở Vĩnh Long

Hình ảnh sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 8-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về thông tin sai sự thật đang lan truyền trên một số trang mạng xã hội.

Trước đó, một số tài khoản đăng tải trên Facebook với nội dung: "Nóng khoảnh khắc sinh tử của 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông Bến Tre", kèm thông tin hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang trên đường làm nhiệm vụ thì mô tô đặc chủng bất ngờ trượt bánh, lao xuống mương nước ven đường. Rất may, cả hai đã kịp thời thoát ra an toàn.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định đây là thông tin sai sự thật, không có vụ việc như trên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan công an đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện bài viết có nội dung nêu trên, người dân có thể phản ánh đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long qua đường dây nóng 02703.833.939 hoặc 0931.033.113, hoặc cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Nội dung sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nội dung và hình ảnh sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG