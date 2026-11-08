Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Không có chuyện mô tô đặc chủng của hai cảnh sát giao thông lao xuống mương ở Vĩnh Long

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định thông tin hai chiến sĩ cảnh sát giao thông gặp tai nạn, mô tô đặc chủng lao xuống mương nước lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Không có chuyện hai Cảnh sát giao thông trượt mô tô ở Vĩnh Long năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 8-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về thông tin sai sự thật đang lan truyền trên một số trang mạng xã hội.

Trước đó, một số tài khoản đăng tải trên Facebook với nội dung: "Nóng khoảnh khắc sinh tử của 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông Bến Tre", kèm thông tin hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang trên đường làm nhiệm vụ thì mô tô đặc chủng bất ngờ trượt bánh, lao xuống mương nước ven đường. Rất may, cả hai đã kịp thời thoát ra an toàn.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định đây là thông tin sai sự thật, không có vụ việc như trên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan công an đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện bài viết có nội dung nêu trên, người dân có thể phản ánh đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long qua đường dây nóng 02703.833.939 hoặc 0931.033.113, hoặc cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Không có chuyện hai Cảnh sát giao thông trượt mô tô ở Vĩnh Long năm 2026 - Ảnh 2.

Nội dung sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Không có chuyện hai Cảnh sát giao thông trượt mô tô ở Vĩnh Long năm 2026 - Ảnh 3.

Nội dung và hình ảnh sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Không có chuyện hai Cảnh sát giao thông trượt mô tô ở Vĩnh Long năm 2026 - Ảnh 4.Phạt người phụ nữ 12,5 triệu đồng, buộc gỡ bài đăng sai sự thật về giáo dục sức khỏe

Công an xã Tuy Đức xác định tài khoản Facebook 'Thị Lan' đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự cá nhân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mô tô sai sự thật sinh tử mương nước

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất