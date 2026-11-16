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Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Langbiang

tác giả
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Đầu tư vàng trực tuyến trên sàn XTB thua lỗ, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Langbiang đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất để huy động vốn, từ đó chiếm đoạt và tiếp tục đầu tư vàng online.

Khởi tố tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Langbiang - Ảnh 1.

Công an TP.HCM tống đạt lệnh bắt bà Thái Thị Thu Đào - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào (46 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin của người dân tố giác bà Thái Thị Thu Đào (đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn đầu tư mua bán bất động sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã khẩn trương điều tra làm rõ và xác định bà Thái Thị Thu Đào đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua app XTB Online Investing (là sàn giao dịch trực tuyến về ngoại hối - Forex), bị thua lỗ.

Để huy động vốn tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB, bà Đào đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc mua bán đất, tự xác định số tiền lợi nhuận, vòng quay vốn nhanh (mỗi khoản vay giao dịch trong khoảng 5 -10 ngày) để người bị hại tin và chuyển tiền góp vốn cho Đào.

Bà Đào sử dụng số tiền của người bị hại chuyển lần sau để chuyển trả lại cho lần trước, số tiền còn lại sử dụng đầu tư trên sàn XTB.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5-2022 đến tháng 11-2022, bà Đào đã đưa ra thông tin về việc mua bán đất 83 lần để bị hại tin và chuyển tiền cho Đào nhiều lần với tổng số tiền hơn 1.340 tỉ đồng. 

Sau đó, Đào chuyển khoản hoàn trả cho bị hại tổng số tiền gần 1.300 tỉ đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thái Thị Thu Đào đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 20,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định bà Đào sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Redeyes do bà làm Tổng giám đốc, đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ triển khai giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến công ty này để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, bà Đào tiếp tục tạo thông tin không có thật để yêu cầu chuyển tiền thêm, rồi sử dụng tiền để tiếp tục giao dịch mua vàng ảo trên sàn Exness, XM, không thực hiện công việc đã giới thiệu, thỏa thuận với các cá nhân chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,4 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc được 8 bị hại và đang tập trung các hoạt động điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thông báo đến tổ chức, cá nhân biết ai là nạn nhân bị Thái Thị Thu Đào chiếm đoạt tài sản, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Qua vụ án trên, Công an TP.HCM khuyến cáo đến các tổ chức và cá nhân:

- Tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, góp vốn đầu tư, mua bán bất động sản có cam kết lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh khi chưa được kiểm chứng về tính pháp lý và hiệu quả thực tế.

- Trước khi chuyển tiền góp vốn, cho vay hoặc hợp tác đầu tư, cần xác minh kỹ nhân thân, năng lực tài chính của đối tác, tính pháp lý của dự án và mục đích sử dụng vốn; không chủ quan khi thấy đối tượng hoàn trả tiền gốc, tiền lãi đúng hạn ở những lần giao dịch trước, để tiếp tục cho vay lần sau nhiều hơn lần trước.

- Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch vàng trực tuyến hay sàn ngoại hối (Forex). Do đó người dân cần kiểm tra tính xác thực của nền tảng, đường link tải ứng dụng và thông tin tài khoản nhận tiền chuyển khoản; không nên thực hiện đầu tư qua ứng dụng XTB Online Investing, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay "chuyên gia" nào hứa hẹn hỗ trợ kéo tài khoản về bờ.

- Nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu thực hiện chiêu trò lừa đảo tương tự, người dân cần lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch, cung cấp và trình báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM hoặc công an cấp xã để được giải quyết.

Khởi tố tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Langbiang - Ảnh 2.Bắt tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc vì dụ khách đi xem đất ở Tây Ninh để lừa đảo

Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (phường An Lạc, TP.HCM) cùng các đồng phạm dựng lên màn kịch tinh vi, dẫn dụ khách đi xem đất nền ở Tây Ninh rồi lừa khách đặt cọc để chiếm đoạt.

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    Chủ đề: Langbiang cảnh sát kinh tế Lừa đảo Công an TP.HCM

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