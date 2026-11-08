Khởi tố 35 người trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hiệp 'nhóc' cầm đầu

Liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh do Hiệp "nhóc" cầm đầu, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 35 người - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tối 8-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 người liên quan đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Cụ thể, 35 người bị khởi tố thuộc nhóm đồng phạm, nhóm mua ma túy trong chuyên án về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Ngoài ra, công an đã lập hồ sơ đưa 23 người đi cai nghiện bắt buộc, xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý 37 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Đồng Nai cũng bàn giao một người cho Công an xã Phước Hòa (TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền và đang tiếp tục xác minh, xử lý 8 người khác.

Trước đó, ngày 27-10, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, triệu tập và bắt giữ 104 người liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, một khẩu súng, 5 viên đạn, 3 ô tô, 5 xe máy, 40 điện thoại di động, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng.

Ô tô tang vật công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an Đồng Nai

Bước đầu, công an xác định đường dây này do Hoàng Trần Hiệp (35 tuổi, thường trú xã Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk), còn gọi là Hiệp "nhóc", Hiệp "đen", cầm đầu.

Hiệp cũng là người bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, Hiệp luôn mang theo súng quân dụng, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Hiệp cùng đồng phạm khai nhận từ tháng 8-2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ đã giao dịch 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến… với tổng số tiền giao dịch khoảng 14 tỉ đồng.