Từ trái sang: Hậu hoàng, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi - Ảnh: FBNV

Tối 27-11, Hậu Hoàng chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, đồng thời đăng tải bức ảnh chụp cùng diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến tiếp thêm động lực cho Hậu Hoàng

YouTuber kể rằng thời điểm nhận kết quả mắc bệnh ung thư máu, cô rơi vào khủng hoảng, liên tục khóc từ sáng đến tối.

Đúng lúc này, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên cô. Một người vội bay từ TP.HCM ra Hà Nội, người còn lại từ Quảng Trị đến.

Nhớ lại cuộc gặp, Hậu Hoàng hài hước cho biết hai người chị không ngừng nhắc nhở cô về những hệ lụy nếu buông xuôi, đồng thời khuyên cô tập trung điều trị.

Trước khi ra về, một trong hai người còn động viên: "Em muốn buông xuôi đâu có dễ, xem phim quá nhiều rồi... Em đừng nghĩ những điều tiêu cực. Mình chỉ có một lựa chọn là tiếp tục điều trị. Dù quá trình này đau đớn, ít nhất em vẫn biết mình đang dần khá lên mỗi ngày".

Bài đăng thu hút hơn 100.000 lượt tương tác, thu hút hơn 3.000 bình luận, phần lớn là những lời động viên của cư dân mạng.

Hậu Hoàng từng chia sẻ: "Không ngờ hai chữ 'ung thư' lại có thể khiến một người vốn luôn tích cực, vui vẻ, yêu đời và tràn đầy năng lượng rơi vào trạng thái suy sụp, thậm chí mất đi khát khao sống" - Ảnh: FBNV

Một khán giả cũng chia sẻ bản thân là bệnh nhân ung thư, đồng cảm với những gì Hậu Hoàng đang trải qua. Người này cho biết đã điều trị hơn một năm và hiện sức khỏe tạm ổn, đồng thời gửi lời an ủi, mong YouTuber sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tương tự, nhiều người khác cũng chia sẻ câu chuyện và hành trình điều trị ung thư của bản thân.

"Chúc em kiên cường. Ung thư sợ nhất là tích cực"; Cố lên, 2 nhóc nhà tôi vẫn còn hóng Hậu Hoàng ra clip nhạc chế nữa đó"; "Đồng chí Hậu Hoàng tích cực, mau khỏe để ra nhạc chế"; "Em luôn là nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, giờ em xứng đáng nhận được những điều tích cực hơn thế..." - một số bình luận nổi bật.

Hậu Hoàng trong chương trình Chị đẹp đạp gió - Ảnh: FBNV

Theo Hậu Hoàng, những ngày qua, nhiều đồng nghiệp và bạn bè ngỏ ý đến thăm. Tuy nhiên, hiện cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn nên phải hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Cô bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước tình cảm, lời động viên từ đồng nghiệp và khán giả trong những ngày qua.

Trước đó, Hậu Hoàng chia sẻ càng lớn càng thấm thía câu "Có sức khỏe là có tất cả". Cô nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khỏe.

Hiện Hậu Hoàng đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Hậu Hoàng trình diễn solo ca khúc Có không giữ mất đừng tìm tại Chị đẹp đạp gió - Video: BTC

Hậu Hoàng (tên thật: Hoàng Thúy Hậu), sinh năm 1995, tại Hà Nội, là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Cô được khán giả biết đến qua các video nhạc chế, vũ đạo, diễn xuất hài hước và những câu chuyện lấy cảm hứng từ đời sống, học đường, truyện dân gian. Năm 2020, Hậu Hoàng để lại ấn tượng trong chương trình Sao nhập ngũ. Chính tính cách vui vẻ, hoạt bát, hài hước của cô khiến khán giả yêu mến. Năm 2021, cô tham gia Sàn đấu vũ đạo, thể hiện khả năng nhảy. Năm 2024, Hậu Hoàng góp mặt trong Chị đẹp đạp gió. Cô ghi dấu ấn với các tiết mục trình diễn solo, vũ đạo và những màn kết hợp cùng các nghệ sĩ khác.