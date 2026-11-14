Kết nối doanh nghiệp thời nay: Từ thoát bẫy ‘xã giao’ đến những cái bắt tay thực chất

Nhằm giải quyết bài toán giao thương hời hợt trên, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sài Gòn (SAIGON - SME), sẽ tổ chức ngày hội kết nối B2B với chủ đề "Match to Growth - Cầu nối cho sự phát triển bền vững".

Thực tế tại nhiều diễn đàn xúc tiến thương mại hiện nay cho thấy, không ít doanh nhân rời sự kiện với một xấp danh thiếp dày nhưng lại thiếu vắng những hợp đồng hay cơ hội hợp tác thực sự.

Từ cơn khát đầu ra đến bài toán "trao danh thiếp ngẫu nhiên"

Việc gặp gỡ mang tính phong trào, thiếu dữ liệu định hướng nhu cầu khiến doanh nghiệp vừa tốn kém thời gian vừa khó đạt được kết quả như kỳ vọng.

Đối với cộng đồng SME, nơi các nguồn lực về vốn, công nghệ và nhân sự đều cần tối ưu hóa ở mức cao nhất, một cuộc gặp "đúng đối tác, đúng nhu cầu" có ý nghĩa then chốt. Trong khi đó, các tập đoàn và doanh nghiệp FDI khi tìm kiếm nhà cung ứng nội địa cũng đối mặt với bài toán thiếu một "đầu mối tin cậy" để thẩm định và ghép nối nhu cầu.

Trước thực trạng đó, việc chuyển dịch tư duy từ "kết nối phong trào" sang "cung cấp dịch vụ kết nối chuyên nghiệp" đang trở thành đòi hỏi cấp thiết đối với các tổ chức đại diện doanh nghiệp.

Chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 21-11, tại 41 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM, hướng tới quy tụ hơn 500 doanh nghiệp nội địa và FDI, 30 bàn xúc tiến thương mại, 6 suất trình bày dự án cùng ước tính hơn 2.000 lượt kết nối trực tiếp.

Bóc tách mô hình "Match to Growth": Khi dữ liệu làm cầu nối doanh nghiệp

Nhằm giải quyết bài toán giao thương còn nhiều hạn chế trên, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sài Gòn (SAIGON - SME), tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCM-SME) và là thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã xây dựng ngày hội kết nối B2B với chủ đề "Match to Growth - Cầu nối cho sự phát triển bền vững".

Chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 21-11, tại 41 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM, hướng tới quy tụ hơn 500 doanh nghiệp nội địa và FDI, 30 bàn xúc tiến thương mại, 6 suất trình bày dự án cùng ước tính hơn 2.000 lượt kết nối trực tiếp.

Điểm đột phá của sự kiện nằm ở mô hình ghép cặp cá nhân hóa, kết nối giữa các doanh nghiệp từ nhu cầu - mục tiêu kinh doanh thật. Dựa trên thông tin nhu cầu do doanh nghiệp cung cấp khi đăng ký trước, ban tổ chức sẽ phân tích, gợi ý và sắp xếp các cuộc gặp 1:1 trực tiếp giữa những đại diện doanh nghiệp phù hợp với định hướng, mục tiêu kinh doanh của nhau.

Đặc biệt, chương trình miễn phí kết nối cá nhân hóa cho doanh nghiệp đăng ký trước ngày 14-11.

Cấu trúc chương trình tập trung giải quyết đồng thời 3 bài toán trọng yếu của doanh nghiệp.

Đầu tiên là, kết nối thương mại (Match Clients): Ghép nối trực tiếp giữa doanh nghiệp bán và doanh nghiệp mua sản phẩm, dịch vụ, mở rộng cơ hội đưa SME tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai là, kết nối công nghệ (Match Technology): Tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và tư vấn tối ưu vận hành phù hợp với đặc thù nguồn lực SME.

Và ba là, kết nối nguồn vốn (Match Fund): Mở kênh tư vấn trực tiếp với các ngân hàng, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính nhằm tiếp cận nguồn vốn phục vụ tăng trưởng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hội SAIGON-SME: "Một doanh nghiệp có thể phát triển bằng nội lực, nhưng một cộng đồng doanh nghiệp kết nối hiệu quả có thể cùng nhau tiến xa hơn”.

Doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia tại https://hcmsme.org/events/match-to-growth-4639. Email: tksaigonsme@gmail.com hoặc tại Fanpage: Saigon-SME Hotline đăng ký & thông tin tài trợ: 0966 439 837 (Văn phòng Hội SAIGON-SME) hoặc 0947 893 653 (Ban Xúc tiến Thương mại)