Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Jung Il Woo 'cạn ly' cùng Tuấn Trần

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Bức ảnh thân thiết của Jung Il Woo và Tuấn Trần thu hút sự chú ý khi cả hai tái hợp trong dự án điện ảnh On my way home, sau thành công của Mang mẹ đi bỏ.

Jung Il Woo 'cạn ly' cùng Tuấn Trần khi đang quay phim ở Hàn - Ảnh 1.

Jung Il Woo và Tuấn Trần hiện đang trong quá trình quay phim On my way home - Ảnh: IGNV

Tối 27-10, Jung Il Woo đăng loạt ảnh lên Instagram cá nhân để "tổng kết" lại tháng 10. Đáng chú ý, bức ảnh đầu tiên ghi lại khoảnh khắc tài tử Hàn Quốc "cạn ly" cùng với Tuấn Trần.

Hình ảnh thân thiết của cả hai nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dự đoán đây có thể là khoảnh khắc hậu trường sau một buổi quay đêm của On my way home, dự án điện ảnh mà cả hai đang góp mặt.

Jung Il Woo có duyên với phim Việt

On my way home có khoảng 90% bối cảnh quay tại Hàn Quốc, khai máy từ đầu tháng 10 năm nay. Nội dung cụ thể hiện vẫn được giữ kín. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 8-2027.

Trước đó, Jung Il Woo và Tuấn Trần từng hợp tác trong Mang mẹ đi bỏ. Tuấn Trần đảm nhận vai Hoan, chàng trai chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Jung Il Woo vào vai Jeong Min, người chồng Hàn Quốc của Hạnh khi cô còn trẻ.

Jung Il Woo 'cạn ly' cùng Tuấn Trần khi đang quay phim ở Hàn - Ảnh 2.

Jung Il Woo và Tuấn Trần trong buổi lễ khai máy On my way home - Ảnh: ĐPCC

Tài tử Hàn Quốc gây chú ý với những phân cảnh thoại bằng tiếng Việt và thể hiện ca khúc Lệ Đá. Khi phim ra mắt, anh chia sẻ đã khóc 5 lần khi xem phim. Đáng chú ý, anh không nhận cát sê khi đóng phim này vì muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho giá trị mà Mang mẹ đi bỏ mang lại.

TIN LIÊN QUAN

Nói về điều này, anh chia sẻ: "Tôi không xem quyết định không nhận thù lao là điều gì quá đặc biệt. 

Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên góp sức cho những tác phẩm mình yêu thích bằng cách mà bản thân có thể làm được".

Jung Il Woo được khán giả biết đến qua các phim truyền hình như Gia đình là số một Mặt trăng ôm mặt trời. Những năm gần đây, anh mở rộng hoạt động tại các thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam

Trong bài phỏng vấn với Hankook Ilbo, nam diễn viên cho biết mình từng tham gia nhiều dự án quốc tế và cho biết sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không phải rào cản không thể vượt qua khi những người làm phim cùng chia sẻ sự chân thành.

Jung Il Woo 'cạn ly' cùng Tuấn Trần khi đang quay phim ở Hàn - Ảnh 3.

Jung Il Woo không nhận cát sê khi đóng Mang mẹ đi bỏ - Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh diễn xuất, Jung Il Woo còn tham gia đầu tư, phát hành phim, với mong muốn góp phần đưa những phim có giá trị đến gần hơn với khán giả. Anh từng góp mặt trong quá trình đầu tư giới thiệu các phim như Together và Sentimental Value tại thị trường Hàn Quốc.

Sắp tới, Jung Il Woo sẽ gặp lại khán giả Việt Nam qua phim điện ảnh Viên đạn cuối cùng, dự kiến ra mắt vào Tết dương lịch 2027.

Viên đạn cuối cùng lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục huy chương vàng Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016. Trong phim, Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh (Nhan Phúc Vinh).

Jung Il Woo 'cạn ly' cùng Tuấn Trần khi đang quay phim ở Hàn - Ảnh 4.Tuấn Trần, Jung Il Woo tái hợp sau thành công của Mang mẹ đi bỏ

Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn On my way home chính thức khai máy. Phim có sự tham gia của Tuấn Trần, Jung Il Woo và do đạo diễn Mo Hong Jin cầm trịch.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mang mẹ đi bỏ On my way home Hàn Quốc Jung Il Woo Tuấn Trần

    Dòng sự kiện: Showbiz Hàn

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất