Jung Il Woo 'cạn ly' cùng Tuấn Trần

Jung Il Woo và Tuấn Trần hiện đang trong quá trình quay phim On my way home - Ảnh: IGNV

Tối 27-10, Jung Il Woo đăng loạt ảnh lên Instagram cá nhân để "tổng kết" lại tháng 10. Đáng chú ý, bức ảnh đầu tiên ghi lại khoảnh khắc tài tử Hàn Quốc "cạn ly" cùng với Tuấn Trần.

Hình ảnh thân thiết của cả hai nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dự đoán đây có thể là khoảnh khắc hậu trường sau một buổi quay đêm của On my way home, dự án điện ảnh mà cả hai đang góp mặt.

Jung Il Woo có duyên với phim Việt

On my way home có khoảng 90% bối cảnh quay tại Hàn Quốc, khai máy từ đầu tháng 10 năm nay. Nội dung cụ thể hiện vẫn được giữ kín. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 8-2027.

Trước đó, Jung Il Woo và Tuấn Trần từng hợp tác trong Mang mẹ đi bỏ. Tuấn Trần đảm nhận vai Hoan, chàng trai chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Jung Il Woo vào vai Jeong Min, người chồng Hàn Quốc của Hạnh khi cô còn trẻ.

Jung Il Woo và Tuấn Trần trong buổi lễ khai máy On my way home - Ảnh: ĐPCC

Tài tử Hàn Quốc gây chú ý với những phân cảnh thoại bằng tiếng Việt và thể hiện ca khúc Lệ Đá. Khi phim ra mắt, anh chia sẻ đã khóc 5 lần khi xem phim. Đáng chú ý, anh không nhận cát sê khi đóng phim này vì muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho giá trị mà Mang mẹ đi bỏ mang lại.

Nói về điều này, anh chia sẻ: "Tôi không xem quyết định không nhận thù lao là điều gì quá đặc biệt.

Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên góp sức cho những tác phẩm mình yêu thích bằng cách mà bản thân có thể làm được".

Jung Il Woo được khán giả biết đến qua các phim truyền hình như Gia đình là số một và Mặt trăng ôm mặt trời. Những năm gần đây, anh mở rộng hoạt động tại các thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong bài phỏng vấn với Hankook Ilbo, nam diễn viên cho biết mình từng tham gia nhiều dự án quốc tế và cho biết sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không phải rào cản không thể vượt qua khi những người làm phim cùng chia sẻ sự chân thành.

Jung Il Woo không nhận cát sê khi đóng Mang mẹ đi bỏ - Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh diễn xuất, Jung Il Woo còn tham gia đầu tư, phát hành phim, với mong muốn góp phần đưa những phim có giá trị đến gần hơn với khán giả. Anh từng góp mặt trong quá trình đầu tư giới thiệu các phim như Together và Sentimental Value tại thị trường Hàn Quốc.

Sắp tới, Jung Il Woo sẽ gặp lại khán giả Việt Nam qua phim điện ảnh Viên đạn cuối cùng, dự kiến ra mắt vào Tết dương lịch 2027.

Viên đạn cuối cùng lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục huy chương vàng Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016. Trong phim, Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh (Nhan Phúc Vinh).