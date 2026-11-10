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Hủy thông báo mời thầu gói bốc dỡ than hơn 253 tỉ đồng ở Quảng Ninh

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ về tiêu chí kỹ thuật gây khó cho nhà thầu, Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc đã hủy thông báo mời thầu gói bốc dỡ than nhập khẩu trị giá hơn 253 tỉ đồng để rà soát, điều chỉnh.

Hủy thông báo mời thầu gói bốc dỡ than hơn 253 tỉ đồng ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc vừa hủy thông báo mời thầu gói thầu "Dịch vụ bốc dỡ than nhập khẩu bằng cẩu nổi và cẩu tàu tại khu vực thành phố Quảng Ninh năm 2026-2027". Trong ảnh là hoạt động bốc dỡ than trên biển Quảng Ninh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 10-11, ông Hoàng Minh Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc, xác nhận công ty đã hủy thông báo mời thầu gói thầu "Dịch vụ bốc dỡ than nhập khẩu bằng cẩu nổi và cẩu tàu tại khu vực thành phố Quảng Ninh năm 2026-2027".

Lý do là để cập nhật các yêu cầu mới về tốc độ dỡ hàng theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV, đồng thời rà soát, điều chỉnh phạm vi công việc cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phù hợp.

Trước khi bị hủy thông báo mời thầu, gói thầu nói trên có mã TBMT IB2600586413, được đăng tải ngày 23-10-2026, với giá trị hơn 253,3 tỉ đồng.

Khối lượng dịch vụ dự kiến gồm gần 6,7 triệu tấn than bốc dỡ bằng cẩu nổi và 750.000 tấn bằng cẩu tàu. Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu đưa ra yêu cầu cẩu nổi có tầm với tối thiểu 30m, sức nâng tối đa ở chế độ gầu ngoạm tối thiểu 25 tấn.

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Các tiêu chí này bị nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bốc dỡ, logistics phản ánh là gây khó cho nhà thầu trong nước, làm hạn chế số lượng đơn vị có khả năng tham gia.

Tại buổi làm việc với Tuổi Trẻ ngày 2-11, đại diện Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc thừa nhận chưa đánh giá cụ thể khả năng đáp ứng của các loại cẩu nổi có tầm với dưới 30m đối với yêu cầu thực tế của gói thầu.

Theo giải thích của doanh nghiệp, tiêu chí kỹ thuật được xây dựng sau khi tham khảo ý kiến Viện Khoa học mỏ, với mục tiêu lựa chọn thiết bị có năng lực đáp ứng cao. Công ty cũng cho rằng việc yêu cầu cẩu có tầm với từ 30m nhằm hạn chế rủi ro nhà thầu trúng thầu nhưng không thuê được thiết bị phù hợp để thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp bốc dỡ cho rằng khả năng vươn tới vị trí dỡ hàng không chỉ phụ thuộc vào tầm với của cẩu, mà còn liên quan đến vị trí đặt cẩu, chiều rộng sà lan và kích thước tàu. Do đó, cần đánh giá trên điều kiện khai thác thực tế thay vì chỉ căn cứ vào thông số kỹ thuật cố định.

Thông tin thêm với Tuổi Trẻ, ông Long cho biết lãnh đạo công ty đang họp để đánh giá tổng thể và sẽ tổ chức buổi trao đổi với các doanh nghiệp logistics để rà soát thông tin, điều kiện thực tế trước khi triển khai các bước lựa chọn nhà thầu.

Việc hủy thông báo mời thầu lần này diễn ra sau khi TKV có yêu cầu thay đổi tốc độ dỡ hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu cập nhật lại phạm vi dịch vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đây cũng là cơ hội để bên mời thầu xem xét những ý kiến mà các doanh nghiệp đã phản ánh, bảo đảm các tiêu chí đưa ra phù hợp với nhu cầu thực tế và không tạo ra rào cản không cần thiết đối với nhà thầu có năng lực.

Hủy thông báo mời thầu gói bốc dỡ than hơn 253 tỉ đồng ở Quảng Ninh - Ảnh 3.Gói thầu bốc dỡ than ở Quảng Ninh: Doanh nghiệp nội kêu vì tiêu chí kỹ thuật gây khó

Sốc và khó hiểu là điều không ít doanh nghiệp logistics tại Quảng Ninh đối diện trước loạt tiêu chí kỹ thuật do Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin đặt ra, liên quan các gói thầu bốc dỡ than nhập khẩu.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: than nhập khẩu tiêu chí kỹ thuật bốc dỡ than mời thầu

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