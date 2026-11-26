Ông Lê Trí Thanh (áo trắng ở giữa) - Chủ tịch UBND thành phố Huế - đi kiểm tra khu đất thực hiện dự án xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Huế ở xã Hưng Lộc - Ảnh: NGỌC HIẾU

Ngày 26-11, UBND thành phố Huế cho biết vừa ban hành quyết định thành lập Khu công nghệ cao thành phố Huế có diện tích 1.081ha, thuộc địa bàn xã Hưng Lộc ở phía nam thành phố.

Vị trí này cách trung tâm thành phố khoảng 25km, cách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài khoảng 9,7-11km. Khu vực này giáp tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuận lợi kết nối với quốc lộ 1, cảng Chân Mây và các khu công nghiệp lân cận.

Khu công nghệ cao có chức năng thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam.

Trong đó tập trung nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược; sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao, hỗ trợ ươm tạo, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Theo đề án, Khu công nghệ cao Huế được định hướng phát triển theo mô hình thế hệ mới, không tập trung sản xuất công nghiệp hàng loạt như các khu công nghiệp thông thường.

Thay vào đó nơi đây sẽ là không gian nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ trước khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đề án xác định ba trụ cột ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo (AI) - dữ liệu - công nghệ số; công nghệ sinh học - y dược; nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Các lĩnh vực bán dẫn, robot, tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), điện tử, năng lượng và vật liệu mới cũng được định hướng phát triển theo nhu cầu thực tế.

Không gian khu công nghệ cao dự kiến được tổ chức thành 5 phân khu chức năng, gồm nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm; hạ tầng công nghệ cao với trọng tâm là trung tâm dữ liệu AI; dịch vụ, tiện ích công nghệ cao; hạ tầng kỹ thuật đầu mối, cây xanh, mặt nước và cảnh quan.

Tổng mức đầu tư dự kiến của đề án khoảng 6.700 tỉ đồng. Việc đầu tư được tính toán theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn và nhu cầu của nhà đầu tư.

Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành các trung tâm dữ liệu, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ươm tạo và chuyển giao công nghệ. Khu công nghệ cao thành phố Huế dự kiến thu hút khoảng 6.000-8.000 nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế.

UBND thành phố Huế giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố tham mưu ban hành quy chế hoạt động, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý khu công nghệ cao. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về hoạt động và hiệu quả đầu tư.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, xác định ranh giới và vị trí khu công nghệ cao, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động để bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt.