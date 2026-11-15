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Hơn nửa triệu doanh nghiệp trên cả nước phải kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

tác giả
ÁNH HỒNG
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ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
LÊ THANH
LÊ THANH

Theo Bộ Tài chính, đến giữa tháng 10, cả nước có đến hơn 554.000 doanh nghiệp thuộc diện bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Nhiều địa phương đang ấn định thời hạn hoàn thành và cảnh báo mức phạt lên đến 100 triệu đồng nếu vi phạm.

Hơn nửa triệu doanh nghiệp trên cả nước phải kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi - Ảnh 2.

Theo Bộ Tài chính, đến giữa tháng 10, cả nước có hơn 554.000 doanh nghiệp thuộc diện bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi - Ảnh: ÁNH HỒNG - AI

TP.HCM: hạn chót bổ sung thông tin là 12-12

Cụ thể, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thống kê danh sách gần 43.000 doanh nghiệp trên cả nước thành lập (hoặc đã thay đổi thông tin) từ 1-7-2025 nhưng chưa có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi, tính đến ngày 7-10.

Trong đó TP.HCM có 9.371 doanh nghiệp, còn Hà Nội có 7.826 doanh nghiệp. Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể nhấn mạnh đây là những doanh nghiệp phải ưu tiên tập trung kiểm tra.

Theo công văn số 16558 ngày 16-10, Bộ Tài chính cho biết cả nước có 511.765 doanh nghiệp thành lập trước ngày 1-7-2025 đang hoạt động nhưng chưa kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi tại thời điểm thống kê. Trong đó, Hà Nội là 114.734 doanh nghiệp, còn TP.HCM là 161.984 doanh nghiệp.

Như vậy, tổng hợp số liệu thống kê của Bộ Tài chính đến giữa tháng 10, cả nước có 554.676 doanh nghiệp thuộc diện rà soát, bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động rà soát, xác định doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1-7-2025 chưa bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi để tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp nắm rõ quy định và bổ sung thông tin.

Mới nhất, Sở Tài chính TP.HCM vừa ra công văn yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp thành lập trước ngày 1-7-2025 chủ động rà soát, xác định và bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi trước 12-12-2026.

Mục tiêu phấn đấu là trên 80% doanh nghiệp hoàn thành việc bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi trong năm 2026. Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng thông tin điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia).

Đối tượng phải kê khai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Hơn nửa triệu doanh nghiệp trên cả nước phải kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi - Ảnh 3.

Theo quy định, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp là cá nhân sở hữu thực tế hoặc kiểm soát doanh nghiệp - Ảnh: ÁNH HỒNG - AI

Mỗi nơi một thời hạn

Trước đó, ngày 7-10, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) có công văn 3164 yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố kiểm tra việc kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp trong 4 tháng cuối năm.

Tuy nhiên, cách triển khai tại các địa phương là khác nhau. Một số nơi ấn định thời gian hoàn thành và cảnh báo nguy cơ bị xử phạt nếu doanh nghiệp vi phạm. Trong khi đó, một số địa phương tập trung phổ biến quy định, hướng dẫn cách xác định chủ sở hữu hưởng lợi và thủ tục kê khai.

Tại Quảng Ninh, Sở Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn xác định và kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trước ngày 31-10-2026. 

Sau thời hạn này, doanh nghiệp không chấp hành có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 288/2026, với mức phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tại Hải Phòng, ngày 22-10, Sở Tài chính có công văn gửi cộng đồng doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương rà soát, đối chiếu thông tin đã kê khai. 

Doanh nghiệp cần bổ sung, kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước ngày 10-12.

Tại Phú Thọ, theo Sở Tài chính, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 7-10-2026, địa phương có 1.615 doanh nghiệp thành lập mới hoặc đăng ký thay đổi nhưng chưa có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi.

Các doanh nghiệp này được yêu cầu hoàn thành việc kê khai trước ngày 15-11. Quá thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không thực hiện, Sở Tài chính sẽ kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện thủ tục thông báo, kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trên hệ thống thông tin quốc gia.

Cả hai địa phương đều đặt thời hạn hoàn thành trước ngày 20-11-2026. Sau thời hạn này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra, giám sát. Trường hợp phát hiện vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định.

Trong khi đó, Sở Tài chính Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn rà soát, thực hiện thủ tục thông báo bổ sung và kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trước ngày 30-11.

Tại TP Huế, cơ quan chức năng cũng thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp về quy định bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Theo hướng dẫn, trường hợp không bổ sung thông tin thuộc diện phải kê khai có thể bị phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Không đặt nặng việc xử phạt

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết văn bản gửi các địa phương nhằm tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp thuộc diện kê khai sớm thực hiện quy định.

Theo vị này, mục tiêu chính là đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc diện phải bổ sung thông tin sớm hoàn thành thủ tục, không đặt nặng việc xử phạt.

Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động rà soát cơ cấu sở hữu, quyền kiểm soát và hồ sơ đăng ký kinh doanh để xác định nghĩa vụ kê khai của mình. Trường hợp thuộc diện phải bổ sung thông tin, doanh nghiệp nên thực hiện sớm, bảo đảm đầy đủ, chính xác và đúng quy định, tránh phát sinh vi phạm không đáng có.

Hơn nửa triệu doanh nghiệp trên cả nước phải kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi - Ảnh 4.Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp cũng bị tạm hoãn xuất cảnh như người đại diện pháp luật

Không chỉ có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, mà cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp cũng thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày.


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ÁNH HỒNG - LÊ THANH
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    Chủ đề: kê khai doanh nghiệp chủ sở hữu hưởng lợi Bộ Tài Chính

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