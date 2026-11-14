Hòn đảo sinh ra từ lửa và những huyền thoại về quỷ dữ

Ở độ sâu chưa đến 10cm dưới mặt đất, nhiệt độ tại hòn đảo Lanzarote có thể lên tới khoảng 140°C - Ảnh: The Nod Mag



Từ những cánh đồng dung nham ở Công viên quốc gia Timanfaya đến các hang động hình thành từ magma, dấu ấn của lửa xuất hiện xuyên suốt đời sống văn hóa trên hòn đảo.

Hòn đảo Lanzarote có lò nướng tự nhiên 300°C

Tại Lanzarote, một trong những truyền thuyết gắn với vùng đất núi lửa kể về Pedro Perico, một người chăn cừu bản địa từng chiến đấu với một con dê khổng lồ hung dữ, được cho là bị chính quỷ dữ nhập vào. Sau khi con vật gieo rắc kinh hoàng cho người dân và gia súc, Pedro đã đưa nó trở lại địa ngục, nhưng bản thân ông cũng bị kéo xuống vực sâu.



Theo National Geographic, du khách có thể hình dung trận chiến trong truyền thuyết khi đi bộ trên những con đường mòn tại Công viên quốc gia Timanfaya, nơi các dòng magma núi lửa mạnh mẽ ngày nay đã đông cứng.

Tại công viên, sức nóng của núi lửa vẫn được thể hiện qua những thí nghiệm địa nhiệt diễn ra hằng ngày. Ở độ sâu chưa đến 10cm dưới mặt đất, nhiệt độ có thể lên tới khoảng 140°C.

Nhân viên vườn quốc gia ném những bó rơm xuống các hố, chúng bốc cháy do sức nóng cực lớn. Ở những vị trí khác, nước lạnh được đổ xuống các ống đào trong lòng đất rồi bị phun ngược lên thành những cột hơi nước.

Sức nóng dưới lòng đất cũng được đưa vào ẩm thực địa phương. Tại nhà hàng El Diablo, một công trình do nghệ sĩ kiêm kiến trúc sư địa phương quá cố César Manrique thiết kế, thịt gà, thịt heo và những miếng bò dày được nướng trực tiếp trên nguồn nhiệt dưới lòng đất. "Lò nướng" tự nhiên này có nhiệt độ gần 300°C.

"Lò nướng" tự nhiên tại nhà hàng El Diablo có nhiệt độ gần 300°C - Ảnh: Wanderlust Chloe



Lễ hội truyền thống hàng trăm năm

Lửa cũng góp phần tạo nên điều kiện đặc biệt cho nghề trồng nho ở đảo Lanzarote. Dù sự khô hạn của cảnh quan nhìn chung không thuận lợi cho nông nghiệp, các vụ phun trào núi lửa từng hình thành khu vực này lại đưa tro giàu chất dinh dưỡng vào đất.

Nho vì thế phát triển tốt, được trồng trong những hố thấp có tường bao để chắn gió. Khoảng 20 vườn nho sản xuất các loại rượu vang mang đặc trưng khoáng chất núi lửa của Lanzarote.

Những người trồng nho địa phương Maria Morales và Juan Parrilla thu hoạch nho trên lớp tro đen. Parrilla nói: "Trái đất đã bị lửa bao phủ và núi lửa phun trào". Morales cho rằng chính điều đó khiến vùng đất này cho ra những trái nho "tốt và đẹp".

Mỗi tháng 2 hoặc 3, Teguise tổ chức lễ hội diabletes. Những người tham gia đeo mặt nạ dê hình quỷ được trang trí nhiều màu sắc, mang theo chuông và chạy đuổi trẻ em trên đường phố. Lễ hội đã được tổ chức tại đây hàng trăm năm.

Theo National Geographic, điệu múa quỷ này có thể bắt nguồn từ Bắc Phi, sau đó hòa trộn với quan niệm về hình tượng quỷ có sừng dưới thời người Tây Ban Nha.

Nghệ nhân Carmelo Miguel Cejas Delgado là một trong những người làm mặt nạ cho diabletes. Ông tạo chúng từ giấy bồi và trang trí bằng màu sắc nổi bật. "Khi núi lửa phun trào, quỷ đã bước ra từ Timanfaya", Delgado nói, "nhưng chúng tôi đã đưa nó vào lễ hội".