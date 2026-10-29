Hơn 80% lãnh đạo công nghệ mất kiểm soát trợ lý ảo AI do nhân viên tạo ra

Trợ lý ảo AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công việc của nhiều người dùng - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Báo cáo khảo sát toàn cầu Global AI Confessions Report: CIO Edition, 2026 (Báo cáo Thú nhận về AI Toàn cầu: Góc nhìn của CIO, 2026) vừa được nền tảng hỗ trợ AI - Dataiku và Harris Poll - công bố ngày 29-10 cho thấy bức tranh đáng báo động về việc quản trị công nghệ tại các doanh nghiệp.

Theo khảo sát, có tới 81% CIO thừa nhận họ thiếu sự giám sát toàn diện đối với các agent AI được tạo ra bên ngoài các kênh chính thức hoặc hệ thống được phê duyệt. Đồng thời, 84% đồng tình rằng nhân viên các bộ phận đang tạo ra ứng dụng và agent AI nhanh hơn tốc độ quản lý của bộ phận công nghệ thông tin.

Nhiều năm qua, nhiệm vụ hàng đầu của các lãnh đạo công nghệ là chạy đua thử nghiệm và triển khai AI để không bị tụt lại phía sau. Giờ đây, bài toán hóc búa nhất lại là làm sao để kiểm soát thứ mình đã tạo ra.

Dữ liệu cho thấy 67% CIO ước tính doanh nghiệp của họ đang vận hành từ 51 agent AI trở lên. Dù phần lớn tự tin có theo dõi, nhưng có đến 72% thừa nhận không thể xác nhận một cách nhất quán liệu các trợ lý ảo này có thực sự mang lại kết quả kinh doanh như kỳ vọng ban đầu hay không.

Hệ quả là có tới 47% doanh nghiệp đã phải âm thầm cho ngừng hoạt động hơn 20 agent AI chỉ trong năm nay. Khoảng 83% doanh nghiệp hiện vẫn chưa có quy trình quản lý vòng đời agent chuẩn hóa.

Theo ông Douetteau, việc giám sát chỉ cho biết hệ thống còn chạy hay không, còn quản lý mới giúp xác định công cụ đó có đáng giữ lại hay không. "Hiện tại, hầu như không doanh nghiệp nào có thể 'sa thải' một agent kém hiệu quả", ông nhấn mạnh.

Khoảng trống quản trị không chỉ nằm ở khâu vận hành mà còn ở thước đo lợi nhuận (ROI). Khảo sát chỉ ra 76% CIO cho biết tổ chức của họ thiếu hệ thống đo lường ROI hoàn thiện cho các sáng kiến AI. Chỉ vỏn vẹn 21% có khả năng theo dõi sát sao chi phí AI theo thời gian thực phân bổ về từng bộ phận, dự án cụ thể.

Trước áp lực gay gắt từ hội đồng quản trị về bài toán hoàn vốn, 72% CIO toàn cầu dự báo ngân sách dành cho AI nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm hoặc đóng băng nếu không đạt mục tiêu hiệu suất vào cuối năm nay. Riêng tại Mỹ, con số này lên tới 87%.