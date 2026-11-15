Hơn 700 người tham dự Ngày Pháp luật với công nhân lao động TP.HCM

Các đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM tham dự hội nghị - Ảnh: T.T.

Ngày Pháp luật với công nhân lao động TP.HCM được tổ chức tại Trường tiểu học An Thạnh, phường Thuận An, thu hút hơn 700 người tham dự là cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân trong địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đại diện các sở, ngành thành phố và các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM tham dự. Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM - cho biết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9-11 hằng năm là "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trong 14 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP.HCM luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo nhân dân.

Nhiều mô hình thiết thực, ứng dụng công nghệ số như: thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện các mục tiêu trọng tâm đã được xác định theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM…

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể quyết định.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP.HCM - Ảnh: T.T.

"Chủ động đẩy mạnh truyền thông chính sách ngay từ ban đầu. Đặc biệt là các chính sách tác động lớn đến người dân như đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và chính sách an sinh xã hội. Nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật" - Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Trần Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, doanh nhân, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân cần nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong công việc và nếp sống hằng ngày. Tổ chức thực thi pháp luật không chỉ là để quản lý, mà quan trọng hơn là để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực.

TP.HCM đang tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM, gắn với triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị…

Qua đó đưa Hiến pháp, pháp luật thấm sâu vào từng hành động nhỏ nhất, biến giá trị văn hóa pháp quyền thành nguồn lực xây dựng TP.HCM phát triển bền vững…

Các đại biểu, lãnh đạo phường Thuận An, TP.HCM tham dự hội nghị - Ảnh: T.T.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị - Ảnh: T.T.

Ông Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM - cùng ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật - Ảnh: GIA BẢO

Cán bộ công an hướng dẫn những điểm cần lưu ý khi tham gia giao thông cho học sinh và người lao động tham dự tại hội nghị - Ảnh: BÁ SƠN

Tư vấn pháp luật miễn phí tại hội nghị - Ảnh: GIA BẢO

Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và người dân tham dự hội nghị Ngày Pháp luật với công nhân lao động trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: T.T.

TP.HCM trao giải các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật Tại chương trình, ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp, tìm hiểu các nghị quyết của Bộ Chính trị và tìm hiểu Luật Phát triển đô thị. Cuộc thi đã thu hút hơn 120.000 lượt tham gia. Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho Công an TP.HCM, trao ba giải nhì và sáu giải ba tập thể. Đối với giải cá nhân, giải nhất được trao cho bà Nguyễn Thị Nam Giang, đồng thời ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba và giải khuyến khích cho các cá nhân khác. Đối với cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" trên địa bàn TP.HCM, đã có hơn 88.000 thí sinh tham gia với trên 109.000 lượt dự thi. Kết quả giải nhất thuộc về ông Võ Thành Tín, ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba và giải khuyến khích cho các cá nhân khác. Tại hội nghị, các luật sư, chuyên gia tư vấn, trợ giúp pháp luật miễn phí cho công nhân, người lao động. Cán bộ Công an TP.HCM tuyên truyền về tác hại, cách phòng chống ma túy, các kỹ năng khi lưu thông trên đường… Ban tổ chức cũng tặng quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao quà khuyến học cho con em công nhân lao động và tôn vinh, nhân rộng gương sáng chấp hành pháp luật tiêu biểu tại địa phương…