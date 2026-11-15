Luật sư Hà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại đại hội - Ảnh: NGỌC LÂN

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Tú - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; ông Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.



Về phía TP.HCM có ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Theo báo cáo tại đại hội, từ sau hợp nhất đến giữa tháng 5-2026, Đoàn luật sư TP.HCM đã giải quyết 1.874 vụ án hình sự từ khách hàng, 947 vụ án hình sự do chỉ định, 2.234 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 7 vụ án hành chính.

Đồng thời, thực hiện 9.257 vụ tư vấn pháp luật, trong đó có 2.715 vụ kinh doanh thương mại; 723 vụ đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác, cùng 1.280 vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Riêng năm 2025, tổng doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố đạt hơn 3.255 tỉ đồng. Đoàn luật sư TP.HCM cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với nhiều hội luật sư quốc tế.

Với đa số phiếu bầu tại đại hội, luật sư Hà Hải - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM - được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 là luật sư Hà Hải - Ảnh: NGỌC LÂN

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, tân Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cho biết sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng Đoàn luật sư vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương; giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng thực chất, chuyên sâu, hướng đến xây dựng nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng ngang tầm khu vực.

Đồng thời, phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển thành phố.

Một nhiệm vụ khác được luật sư Hà Hải nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động của Đoàn, hiện đại hóa phương thức điều hành, minh bạch thông tin, tạo môi trường kết nối thuận lợi, hiệu quả cho các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đoàn luật sư TP.HCM trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, ông cũng đề nghị Đoàn nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp khắc phục, tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt các đại biểu tại đại hội - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo đó, Đoàn cần củng cố tổ chức sau hợp nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, liêm chính và có năng lực tự quản thực chất.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp, phát huy trí tuệ đội ngũ luật sư thông qua việc tổ chức các nhóm nghiên cứu, tư vấn chuyên môn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị Đoàn chủ động tham gia triển khai Luật Phát triển đô thị, góp phần hình thành cơ sở pháp lý cho không gian phát triển mới của thành phố; chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò luật sư trong cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền bào chữa và quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại đại hội sáng 15-11 - Ảnh: NGỌC LÂN

Các nhiệm vụ khác được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh gồm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên thống nhất sau hợp nhất, phát huy trách nhiệm xã hội, truyền thống nhân văn, mở rộng khả năng tiếp cận công lý và xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn, với các mục tiêu chiến lược cho năm 2031 và năm 2045.

Ông Trần Văn Bảy khẳng định lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ thực chất cho quá trình phát triển của Đoàn luật sư TP.HCM. Thành phố kỳ vọng Đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển dịch vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố.

Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM Hà Hải: Cần xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ luật sư Chia sẻ cảm xúc khi được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM trong giai đoạn mới, luật sư Hà Hả bày tỏ đây vừa là trọng trách nặng nề, vừa là niềm tự hào khi nhận được sự tin tưởng của đại hội, đội ngũ luật sư. Luật sư nhận định người đứng đầu không chỉ cần tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân, nêu gương mà còn phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp để có thể phụng sự cộng đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đồng thời những nhiệm vụ được tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam, UBND TP.HCM, luật sư Hà Hải cho biết trước hết cần xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ luật sư; phát huy năng lực, sở trường, khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm vì cộng đồng của từng luật sư. Bên cạnh đó, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc về trụ sở, nghiên cứu phương án sửa chữa, mở rộng hoặc xây dựng mới để tạo điều kiện tập hợp đội ngũ, tổ chức các hoạt động cộng đồng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ. Đoàn luật sư TP.HCM cũng định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng thời, tham gia sâu vào việc giải quyết các vấn đề của thành phố khi thành phố đang hướng đến phát triển thành siêu đô thị. Ngoài ra, Đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành để thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư và trung tâm đào tạo ngắn hạn, tập trung cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ và pháp luật quốc tế, nhất là các lĩnh vực thương mại quốc tế theo nhu cầu phát triển của thành phố. Đặc biệt, cần duy trì kỷ cương, tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, xây dựng đội ngũ luật sư TP.HCM hoạt động chuyên nghiệp, chuẩn mực và hạn chế những sai phạm không đáng có.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nghề nghiệp Ông Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - ghi nhận nỗ lực của Đoàn luật sư TP.HCM - Ảnh: NGỌC LÂN Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - ghi nhận nỗ lực của Đoàn luật sư TP.HCM. Theo ông, Đoàn luật sư TP.HCM hiện có khoảng 11.000 luật sư trên tổng số 23.452 luật sư cả nước, chiếm hơn 1/3 lực lượng luật sư Việt Nam. Đội ngũ luật sư thành phố đã đóng góp tích cực vào việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và xã hội. Đối với nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu Đoàn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng gánh vác nhiệm vụ chung. Mỗi luật sư cần gương mẫu chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực cho sự phát triển nghề luật sư.

Đồng thời, cần khơi dậy niềm tự hào, tự trọng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của mỗi luật sư đối với khách hàng, cộng đồng và xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, phụng sự công lý, quan tâm đến các đối tượng yếu thế, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn luật sư phải 'có bản lĩnh chính trị vững vàng' Dự Luật Luật sư sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính, bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn với luật sư.



