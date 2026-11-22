4.000 tuyến đường tại Đà Nẵng được đề xuất điều chỉnh giảm hệ số K1. Tuy nhiên đường ven biển Võ Nguyên Giáp lại điều chỉnh tăng và có hệ số cao - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 22-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 trên địa bàn thành phố.

Việc lấy ý kiến nhằm hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027, dự kiến trình thông qua vào tháng 12-2026 để áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Theo dự thảo tờ trình và báo cáo thuyết minh, hệ số điều chỉnh giá đất vẫn được xác định theo ba yếu tố: hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường (K1); hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2) và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác (K3).

Đáng chú ý, tại khu vực Đà Nẵng (cũ), với 7.560 vị trí, tuyến đường, đoạn đường được rà soát, hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường (K1) nhìn chung có xu hướng giảm so với quyết định số 101/2026.

Trong đó, 4.126 vị trí, tuyến đường có mức điều chỉnh giảm từ 0,1% đến dưới 10%.

Có 17 vị trí giảm từ 30% trở lên (như các tuyến An Cư 1-2-3 ở phường An Hải, tuyến Bích Khê ở phường Hòa Xuân, một số đường chưa đặt tên ở phường Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Xuân…).

Ngược lại, có 200 vị trí, tuyến đường tăng hệ số (tuyến ĐH 2 thuộc phường Hòa Khánh giáp ranh xã Bà Nà nhằm thu hẹp chênh lệch vùng giáp ranh) và 837 vị trí giữ nguyên hệ số K1.

Hệ số K1 cao nhất chủ yếu ở các địa bàn: phường Hải Vân, Hòa Khánh và Hòa Vang.

Đối với 78 xã, phường thuộc khu vực Quảng Nam (trước đây), hệ số biến động thị trường khá ổn định trên tổng số 8.297 tuyến đường, vị trí. Trong đó, 8.135 tuyến giữ nguyên, 127 tuyến tăng và 35 tuyến giảm so với quy định năm 2026.

Khu vực có hệ số cao tại Quảng Nam trước đây tập trung chủ yếu ở các khu vực du lịch và đô thị dịch vụ như phường Hội An Đông, phường Hội An Tây, phường Hội An, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Điện Bàn Tây.