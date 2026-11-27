Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg đã có mặt tại Hà Nội trong tối 26-11 - Ảnh: HGO

Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền, mang đến cơ hội để khách hàng Private, đối tác chiến lược của hệ sinh thái và công chúng yêu nhạc hàn lâm Việt Nam thưởng thức trọn vẹn hai tác phẩm kinh điển của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No. 2 (Concerto cho Piano số 2) và Symphony No. 2 (Giao hưởng số 2), qua phần trình diễn nguyên bản của một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời của Nga.

Để đưa chương trình tới Hà Nội, dàn nhạc đã thực hiện hành trình di chuyển dài hơn 8.000 km từ St. Petersburg cùng khối lượng lớn nhạc cụ và thiết bị chuyên dụng, được vận chuyển, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh. Ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam, các nghệ sĩ đã bước vào giai đoạn làm quen sân khấu và tổng duyệt.

Nghệ sĩ piano Ilia Papoian, giải Ba Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Tchaikovsky 2023, sẽ đảm nhận phần độc tấu trong Piano Concerto No. 2 của Rachmaninov - Ảnh: HGO

Việc trình diễn trọn vẹn cả Piano Concerto No. 2 và Symphony No. 2 trong cùng chương trình là lựa chọn hiếm thấy ngay cả tại nhiều trung tâm âm nhạc lớn trên thế giới. Với thời lượng kéo dài gần 90 phút, hai tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp hoàn hảo của dàn nhạc quy mô lớn.

Trong đó, Piano Concerto No.2 cung Đô thứ, Op.18 gồm ba chương đánh dấu sự trở lại của Rachmaninov sau giai đoạn khủng hoảng sáng tác kéo dài, nổi tiếng với phần mở đầu gợi âm hưởng tiếng chuông nhà thờ Nga và chương Adagio có giai điệu lãng mạn viết cho piano.

Symphony No.2 gồm bốn chương mở ra không gian âm nhạc rộng lớn với những lớp cảm xúc đan xen giữa nét trữ tình sâu lắng và các cao trào mạnh mẽ.

Phần độc tấu piano sẽ do nghệ sĩ trẻ tài năng Ilia Papoian, giải Ba Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Tchaikovsky 2023, đảm nhiệm. Hai đêm hòa nhạc được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Dimitris Botinis, Giám đốc Nghệ thuật của dàn nhạc.

Nhạc trưởng Dimitris Botinis (bên trái) sẽ cùng hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg mang đến hai đêm hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night tại Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh: HGO

Từ góc độ chuyên môn, Nhạc trưởng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM - Trần Nhật Minh, trưởng thành từ Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), nhận định: "Âm nhạc của Rachmaninov là một trong những biểu hiện trọn vẹn nhất của tâm hồn Nga, nơi sự lãng mạn, chiều sâu nội tâm và sức mạnh cảm xúc cùng hiện diện trong từng giai điệu.

Điều làm nên tầm vóc, vị thế của St. Petersburg Symphony Night không chỉ là danh tiếng, mà là truyền thống lâu đời với phong cách riêng, là cơ hội để công chúng Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với một di sản âm nhạc đã được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ."

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh kỳ vọng sự đồng hành lâu dài của Techcombank và Masterise Group sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa, nuôi dưỡng công chúng và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong hai đêm 28 và 29-11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền - Ảnh Techcombank

Trong khi đó, NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá: "Điều đặc biệt của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg không chỉ nằm ở kỹ thuật biểu diễn đẳng cấp, mà còn ở phong thái nghệ thuật rất đặc trưng của St. Petersburg: tinh tế, sang trọng và đậm chất quý tộc.

Dàn nhạc có một lối đi riêng với một cách chơi riêng và họ vẫn giữ được cái giá trị đó, đến ngày hôm nay giá trị riêng có ấy vẫn được công chúng đón nhận, không chỉ tại Nga, tại châu Âu, tại các nước và rất tuyệt vời khi giá trị đó đã đến Việt Nam, đưa di sản âm nhạc sống động đến gần hơn với khán giả Việt Nam".

Với triết lý "Kiến tạo di sản, tiếp nối giá trị", Techcom Wealth đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và trao truyền gia sản qua thế hệ - Ảnh: Techcom Wealth

Đồng hành cùng St. Petersburg Symphony Night, Techcombank và Masterise Group tiếp tục khẳng định cam kết kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tuyển.

Ông Mohamad El-Chafehi, Giám đốc Cao cấp Quản lý Kinh doanh, Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp, Techcombank chia sẻ: "Tại Techcombank, chúng tôi trân trọng mối quan hệ với khách hàng như một hành trình đồng hành toàn diện, nơi sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng giá trị tài sản tích lũy mà còn bởi những trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ.

Thông qua St. Petersburg Symphony Night, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng Private và đối tác chiến lược của hệ sinh thái cơ hội trải nghiệm một trong những di sản nghệ thuật đặc sắc của thế giới trong một không gian riêng tư và đẳng cấp".

Bên cạnh các tác phẩm giao hưởng kinh điển, khách mời còn được trải nghiệm hành trình ẩm thực được thiết kế riêng bởi Mellow Six, thương hiệu ẩm thực thuộc hệ sinh thái Masterise Group, lấy cảm hứng từ chính tinh thần của đêm hòa nhạc.

St. Petersburg Symphony Night tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia - Ảnh: HGO

St. Petersburg Symphony Night diễn ra trong thời điểm Việt Nam vừa kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và hướng tới 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.