Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và Trần Lưu Hậu tại không gian Mellow Six. Ảnh: Masterise Group

Đưa giá trị văn hóa vào đời sống

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, dấu mốc một năm của Mellow Six cũng là một mảnh ghép trong hành trình nuôi dưỡng văn hóa của hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group.

Tronghành trình ấy, văn hóa không chỉ được gìn giữ qua những giá trị di sản, mà còn được bồi đắp trong đời sống đương đại thông qua nghệ thuật, sáng tạo và những kết nối cộng đồng.

Từ tinh thần đó, chuỗi sự kiện kỷ niệm 1 năm ra đời Mellow Six - the Social Art Bar đã được mở ra với hai điểm hẹn: Wine Tasting ngày 18-11 và The Artist Night ngày 21-11.

Tại không gian được giám tuyển này, Mellow Six tạo nên sự gặp gỡ giữa nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống, nơi những tác phẩm hội họa, trải nghiệm mỹ vị, âm nhạc và văn hóa kết giao cùng hiện diện

Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ cảm xúc tại sự kiện The Artist Night. Ảnh: Masterise Group

TASTE - Nghệ thuật của mỹ vị và những tầng hương vị

Trong nghệ thuật ẩm thực, sự tinh tế không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà còn ở khả năng kết hợp những hương vị khác biệt để tạo nên một tổng thể hài hòa. Mỗi nguyên liệu mang một sắc thái riêng, cũng như rượu vang, với cấu trúc, độ chua, tannin và hậu vị, có thể làm thay đổi cách cảm nhận một món ăn.

Mở đầu hành trình ngày 18-11, Taste đưa khách mời đến với Wine Tasting cùng Merryvale, nhà vang đến từ Napa Valley, California, với hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật làm vang.

Những dòng vang tuyển chọn từ Merryvale và Starmont được giới thiệu qua câu chuyện về vùng trồng nho, kỹ nghệ và phong cách làm vang, dưới sự dẫn dắt của Đại sứ thương hiệu Benjamin Vigier.

ART - Khi hội họa mở ra những cuộc đối thoại

Nếu Taste đưa người thưởng thức đến gần hơn với nghệ thuật qua vị giác, thì Art mở ra một không gian khám phá bằng thị giác, tư duy sáng tạo và những giá trị văn hóa được lưu giữ trong hội họa

Đặc biệt, The Artist Night mang tới một buổi trưng bày các tác phẩm độc bản, chưa từng được công bố, được sáng tác bởi các họa sĩ: Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn, Trần Lưu Hậu, Mai Anh, Trần Hải Minh, Đặng Xuân Hòa, Đinh Ý Nhi và Nguyễn Nghĩa Cương, cùng tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị và Lê Công Thành.

Mỗi tác phẩm mang một dấu ấn sáng tạo riêng, mở ra những góc nhìn đa dạng về ngôn ngữ hội họa và cảm quan thẩm mỹ của người nghệ sĩ.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Ý Nhi được giới thiệu tại Artist Night. Ảnh: Masterise Group

Bộ sưu tập vì thế gợi mở một cuộc đối thoại đa chiều về nghệ thuật nude: cách nhìn con người, cách biểu đạt vẻ đẹp và những suy tưởng được gửi vào hình thể. Ở một chiều kích khác, đó là tuyên ngôn sống chân thật với cái đẹp bản nguyên nhất mà tạo hóa ban tặng. Đó là quyền được yêu thương bản thân, quyền được sống thuận theo tự nhiên, và quyền được là chính mình.

Hoạ sĩ Đặng Xuân Hòa chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Masterise Group

Tại sự kiện, cuộc đối thoại về nghệ thuật với chủ đề "Phía sau tác phẩm, họ đã nghĩ gì?" giữa những nghệ sĩ, nhà giám tuyển và nhà sưu tập đã mở ra câu chuyện về cảm hứng, tư duy sáng tạo và những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.

Bên cạnh đó, màn trình diễn kết hợp piano và violin của Julian Ochescu và Trịnh Minh Hiền đưa âm nhạc trở thành một lớp trải nghiệm song hành cùng hội họa và ẩm thực.

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Thái, Họa sĩ Nguyễn Thắng cùng các khách mời giao lưu trong không gian chương trình. Ảnh: Masterise Group

Wine Tasting và The Artist Night mang những sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở sự trân trọng cái đẹp và những giá trị được tuyển chọn. Đó cũng là tinh thần của "A Mellow Journey after Six" - một hành trình của những cảm nhận, nơi nghệ thuật sống tiếp tục được khám phá qua mỹ vị, nghệ thuật và kết giao.

Từ trái qua phải: Họa sĩ Trần Lưu Mỹ, họa sĩ Lê Trọng Lân, nhà sưu tập Sở Vương, nhà sưu tập Lê Trung Thành, họa sĩ Thu Giang, họa sĩ Mai Anh, họa sĩ Phan Ngọc Minh, nhà phê bình Trần Huy Mẫn, họa sĩ Trần Hải Minh và khách mời của chương trình. Ảnh: Masterise Group

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua tên gọi Mellow Six và ý niệm về sáu giác quan - sáu cách cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh. Từ thưởng thức cái đẹp, hương vị, âm nhạc đến lắng nghe, kết nối và chiêm nghiệm, mỗi trải nghiệm mở ra một chiều sâu cảm nhận riêng.

Trên tinh thần đó, Mellow Six hướng tới trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu nghệ thuật và trân trọng cái đẹp, nơi nghệ sĩ, nhà sưu tầm và người thưởng lãm gặp gỡ, chia sẻ góc nhìn, góp phần gìn giữ, lan tỏa và nâng tầm các giá trị nghệ thuật Việt Nam qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại và trải nghiệm giàu cảm hứng.