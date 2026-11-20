Hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night sẽ diễn ra trong hai đêm 28 và 29-11 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội - Ảnh Techcombank

Với hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg (Liên bang Nga) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dimitris Botinis cùng nghệ sĩ piano Ilia Papoian, chương trình sẽ trình diễn hai tác phẩm nổi tiếng của Sergei Rachmaninov gồm Piano Concerto No.2 và Symphony No.2.

Diễn ra vào thời điểm Việt Nam lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và hướng tới 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, sự kiện góp phần khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Dấu ấn dàn nhạc giao hưởng từ St. Petersburg

Trong thế giới âm nhạc hàn lâm, Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg được xem là một trong số ít dàn nhạc gìn giữ và tiếp nối những chương quan trọng trong ký ức văn hóa của nước Nga qua từng buổi biểu diễn.

Được thành lập từ năm 1931, tiền thân là Dàn nhạc Đài phát thanh Leningrad, danh tiếng của dàn nhạc gắn liền với buổi trình diễn huyền thoại Giao hưởng số 7 "Leningrad" của Shostakovich năm 1942.

Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg là đại diện tiêu biểu của văn hóa Nga trên trường quốc tế với hàng nghìn buổi biểu diễn tại các nhà hát từ Vienna, London, Paris, Amsterdam tới Mỹ, Nhật Bản… đồng thời thường xuyên góp mặt tại các diễn đàn nghệ thuật và hoạt động đối ngoại quốc tế có sự tham dự của các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trên thế giới.

Hơn 110 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg sẽ thực hiện chuyến lưu diễn từ St. Petersburg tới Hà Nội để trình diễn những tác phẩm kinh điển của Sergei Rachmaninov - Ảnh HGO

Việc quy tụ hơn 110 nghệ sĩ cùng hệ thống nhạc cụ chuyên dụng cho chuyến lưu diễn từ St. Petersburg tới Hà Nội là một nỗ lực về quy mô tổ chức, mở ra cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức tinh thần nguyên bản của âm nhạc Nga.

Lần trở lại này, dàn nhạc sẽ dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc của Sergei Rachmaninov, một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng sâu rộng của thế kỷ XX. Chương trình lựa chọn hai tác phẩm được xem là tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông là Piano Concerto No.2 và Symphony No.2.

Nghệ sĩ piano Ilia Papoian là gương mặt đảm nhiệm phần độc tấu, góp phần tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa piano và dàn nhạc - Ảnh HGO

Ra mắt năm 1901, Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Rachmaninov sau giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp sáng tác.

Tác phẩm cuốn hút bởi những giai điệu trữ tình, các cao trào mạnh mẽ cùng sự đối thoại kịch tính giữa piano và dàn nhạc. Đảm nhiệm phần độc tấu là nghệ sĩ Ilia Papoian, người từng giành giải Ba tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Tchaikovsky năm 2023.

Giao hưởng số 2 được sáng tác trong giai đoạn 1906 - 1907, mở ra một thế giới âm nhạc rộng lớn qua bốn chương, đan xen giữa những giai điệu sâu lắng, bay bổng với các cao trào mãnh liệt. Tác phẩm sẽ được thể hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dimitris Botinis - Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Học thuật thuộc Philharmonia St. Petersburg.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dimitris Botinis, công chúng sẽ được khám phá thế giới âm nhạc lãng mạn Nga - Ảnh HGO

Lan tỏa giá trị văn hóa qua những đêm hòa nhạc

Đồng hành cùng hai đêm hòa nhạc St. Petersburg Symphony Night, Techcombank và Masterise Group tiếp tục khẳng định cam kết kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tuyển nhằm tri ân khách hàng private và các đối tác chiến lược của hệ sinh thái.

Trước đó, hai thương hiệu từng đồng tài trợ độc quyền nhiều sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam như Four Seasons with Love, Tinh hoa Pháp, Carmen hay White Night…

Thông qua các hoạt động này, Techcombank và Masterise Group mong muốn mang đến cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật quốc tế ngay tại Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ, nuôi dưỡng và trao truyền những giá trị âm nhạc hàn lâm tới công chúng trong nước.

Với triết lý "Kiến tạo di sản, tiếp nối giá trị", Techcom Wealth đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và trao truyền gia sản qua thế hệ - Ảnh Techcom Wealth

Bên cạnh chương trình hòa nhạc, khách mời còn được trải nghiệm ẩm thực từ Mellow Six - thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group. Lấy cảm hứng từ tinh thần của đêm diễn, thực đơn và các thức uống được sáng tạo riêng nhằm tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa âm nhạc, ẩm thực và cảm xúc.

Mellow Six - thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group - Ảnh Techcombank

Với nhiều thế hệ người Việt có tình cảm đặc biệt với nước Nga, chương trình gợi nhắc những ký ức đẹp và cơ hội chạm tới những giá trị vượt thời gian được gìn giữ bởi một trong những dàn nhạc danh tiếng nhất xứ sở Bạch Dương.