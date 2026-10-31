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‘Four Seasons with Love’: Khi tinh hoa Baroque hòa nhịp cùng bản sắc Việt

tác giả
TDV
TDV
TDV

Tối 29 và 30-10 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai đêm diễn của Four Seasons with Love - Bốn mùa yêu do Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền đã để lại nhiều dư âm và cảm xúc sâu lắng.

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Các nữ nghệ sĩ của Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam - Ảnh: Techcombank & Marterise Group

Khoảnh khắc được khán giả dành nhiều sự chú ý là màn chào sân của Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles, khi các nữ nghệ sĩ Châu Âu xuất hiện trên sân khấu trong tà áo dài Việt Nam.

Giữa không gian âm nhạc Baroque đã ngân vang suốt hơn ba thế kỷ, hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam tạo nên một điểm nhấn thị giác thanh lịch và đầy chủ ý. Sự kết hợp ấy không chỉ thể hiện sự trân trọng dành cho văn hóa Việt Nam, mà còn cho thấy cách nghệ thuật có thể trở thành cầu nối giữa những giá trị khác biệt về địa lý, ngôn ngữ và lịch sử.

Đêm diễn thăng hoa tại Nhà hát Hồ Gươm

Trong gần hai giờ đồng hồ, Four Seasons with Love dẫn dắt khán giả qua hành trình của bốn mùa, từ sự tươi mới và tràn đầy sức sống của mùa xuân, nét rực rỡ và mãnh liệt của mùa hạ, vẻ đẹp lãng mạn pha chút hoài niệm của mùa thu đến chiều sâu chiêm nghiệm và tĩnh tại của mùa đông.

Mỗi phần được thể hiện bằng những sắc thái âm nhạc riêng biệt, khi nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, khi dồn dập và kịch tính như những biến chuyển của thiên nhiên và cảm xúc con người.

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Sự kết hợp giữa ba giọng ca Théo Imart, Marie Zaccarini và Stéphane Wolf đã tạo nên những lớp biểu cảm đầy màu sắc cho hai đêm diễn - Ảnh: Techcombank và Masterise Group

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak, những tác phẩm Baroque kinh điển được tái hiện với nguồn năng lượng tươi mới và đầy sức sống. Không bó mình trong sự chuẩn mực thường thấy của một buổi hòa nhạc cổ điển, Stefan Plewniak gần như hòa làm một với cây violin trên tay.

Những bước di chuyển linh hoạt, những cái lắc mình theo cao trào của âm nhạc cùng phong cách chỉ huy giàu cảm hứng đã truyền năng lượng trực tiếp tới dàn nhạc và khán phòng. Trong từng chuyển động, người nghệ sĩ không chỉ dẫn dắt tác phẩm mà còn dẫn dắt cảm xúc của khán giả, khiến những thanh âm Baroque hàng trăm năm tuổi trở nên sống động, gần gũi và giàu sức hấp dẫn đương đại.

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Théo Imart và Stéphane Wolf, hai giọng countertenor với chất giọng cao, trong trẻo, thanh nhã đã mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong đêm nhạc. Ảnh: Techcombank và Masterise Group

Đặc biệt, sự kết hợp giữa ba giọng ca Théo Imart, Marie Zaccarini và Stéphane Wolf đã tạo nên những lớp biểu cảm đầy màu sắc cho hai đêm diễn.

Giọng soprano trong sáng của Marie Zaccarini mang đến sự mềm mại và tinh tế, trong khi hai giọng countertenor của Théo Imart và Stéphane Wolf lại đem đến âm sắc đặc trưng của âm nhạc Baroque, vừa thanh thoát vừa giàu chiều sâu cảm xúc.

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Nhạc trưởng kiêm nghệ sỹ violin Stefan Plewniak truyền cảm hứng cho khán giả với lối trình diễn đầy năng lượng và cảm xúc. Ảnh: Techcombank và Masterise Group

Chia sẻ bên lề sự kiện, nhạc trưởng kiêm nghệ sỹ violin Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles, bày tỏ niềm vui khi tiếp tục trở lại Hà Nội: "Mỗi lần đến đây đều là một dấu mốc thực sự in sâu trong trái tim chúng tôi.

Khán giả Việt Nam luôn đón tiếp đoàn vô cùng nồng hậu và rộng mở. Chúng tôi yêu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Tất cả những điều đó khiến chúng tôi luôn có cảm giác như được trở về nhà".

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Techcom Wealth thương hiệu quản lý gia sản vừa được Techcombank ra mắt với triết lý "Kiến tạo gia sản, tiếp nối giá trị", tri ân khách hàng bằng những trải nghiệm được tinh tuyển. Ảnh: Techcombank

Kết nối giá trị văn hóa từ những trải nghiệm tinh tuyển

Ông Mohamad El Chafehi, Giám đốc Cao cấp Quản lý Kinh doanh, Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp, Techcombank, cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự phồn vinh đích thực không chỉ được đo bằng giá trị gia sản mà còn bởi chất lượng cuộc sống và sự phong phú trong đời sống tinh thần.

Khách hàng Private ngày nay không chỉ tìm kiếm các giải pháp tài chính mà còn cần một đối tác có khả năng thấu hiểu những mục tiêu dài hạn của gia đình, từ quản trị gia sản đến kiến tạo các giá trị bền vững cho các thế hệ tương lai.

Thông qua hai đêm hòa nhạc, Techcom Wealth mong muốn tri ân khách hàng bằng những trải nghiệm được tinh tuyển, nơi nghệ thuật, văn hóa và những giá trị vượt thời gian đồng hành cùng hành trình vun đắp gia sản".

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Không gian giao lưu được chuẩn bị chỉn chu cùng trải nghiệm ẩm thực tinh tế từ Mellow Six - thương hiệu thuộc hệ sinh thái Masterise Group - Ảnh: Techcombank và Masterise Group

Là khách hàng của Techcombank Private lần đầu tiên tham dự chương trình, chị Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội), chia sẻ: "Tôi ấn tượng nhất với cách Techcombank và Masterise Group lựa chọn tri ân khách hàng thông qua nghệ thuật và các giá trị di sản.

Những chương trình như Four Seasons with Love không chỉ mang đến trải nghiệm đẳng cấp mà còn mở ra cơ hội để khách hàng được tiếp cận và thưởng thức những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật quốc tế ngay tại Việt Nam.

Tôi cảm nhận được sự trân trọng, đầu tư và tâm huyết của hai đơn vị trong từng chi tiết, từ không gian giao lưu được chuẩn bị chỉn chu cùng trải nghiệm ẩm thực tinh tế từ Mellow Six cho đến chất lượng nghệ thuật đặc sắc của chương trình."

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Khán giả Thủ đô thăng hoa trong không gian âm nhạc giàu cảm xúc của Four Seasons with Love - Ảnh: Techcombank và Masterise group

Trước khi khép lại đêm diễn, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles dành tặng khán giả Thủ đô một tiết mục ngẫu hứng như lời tri ân. Trong không khí đầy hứng khởi, nhạc trưởng Stefan Plewniak liên tục tương tác và dẫn dắt cả khán phòng vỗ tay theo nhịp điệu âm nhạc.

Hàng trăm khán giả nhanh chóng hòa chung một nhịp, tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt giữa sân khấu và khán phòng. Khi khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng dần được thu hẹp, những giai điệu Baroque vượt thời gian trở nên gần gũi hơn, mở ra một cách tiếp cận mới đối với âm nhạc cổ điển.

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    Chủ đề: nhạc giao hưởng Masterise Techcom Wealth Hà Nội Techcombank Private Techcombank

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