Khán giả được sơ tán khỏi buổi hòa nhạc của rapper Don Toliver - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-11, cảnh sát Anh cho biết hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi buổi hòa nhạc sau khi một chất lạ bị phát tán, khiến nhiều người có các triệu chứng bất thường.

Khoảng 12.000 khán giả đã có mặt tại đêm diễn tối 22-11 của nam rapper người Mỹ Don Toliver ở nhà thi đấu Co-op Live, thành phố Manchester, tây bắc nước Anh.

Cảnh sát Manchester xác nhận lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động sau khi nhận được "tin báo về việc nhiều người trong đám đông chịu tác động từ một loại chất lạ". Cơ quan này đồng thời ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng tại hiện trường.

"Một số người đã được điều trị tại chỗ và hiện có một trường hợp được đưa đến bệnh viện", cảnh sát Steph Parker thông tin. Lực lượng chức năng đang nỗ lực "xác định chất này là gì".

Ban đầu, cảnh sát nhận định "nhiều khả năng một loại chất được cho là hơi cay đã bị xịt vào đám đông vào cuối buổi biểu diễn". Tuy nhiên trong tuyên bố sau đó, cơ quan này chỉ gọi đây là một chất lạ.

Ban quản lý Co-op Live, nơi tự quảng bá là nhà thi đấu giải trí trực tiếp lớn nhất nước Anh, hiện đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để xác định nguyên nhân vụ việc.

Dịch vụ cấp cứu khu vực cho biết đã kiểm tra y tế cho hơn 50 người tại hiện trường. Một số trường hợp gặp triệu chứng ở mắt và đường hô hấp. Công tác khử trùng cũng được triển khai ngay tại địa điểm tổ chức.

Khán giả Yewande Famutimi kể lại cô đột nhiên cảm thấy nóng rát ở cổ họng khi đang nhún nhảy theo nhạc.

"Cảm giác lúc đó thật đáng sợ, chúng tôi khó thở và ho dữ dội. Tôi thấy mọi người tháo chạy khỏi khu vực sàn diễn. Ban đầu chúng tôi còn hoang mang không biết chương trình có tiếp tục hay không, nhưng ngay khi đèn bật sáng, chúng tôi hiểu rằng buổi diễn đã chấm dứt", cô chia sẻ với Đài CNN.

Cảnh sát xác nhận toàn bộ khán giả trong nhà thi đấu đã được sơ tán an toàn, đồng thời khuyến cáo những ai nhận thấy các tác dụng phụ hoặc cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện địa phương để kiểm tra.