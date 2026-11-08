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Nhịp sống trẻ

Hơn 1.000 bạn trẻ trải nghiệm ‘thành phố giao thông thu nhỏ’, học cách đi đúng - về vui

tác giả
VỈNH DỲ
VỈNH DỲ
VỈNH DỲ

Ngày 8-11, Ngày hội Văn hóa an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi TP.HCM năm 2026 với chủ đề 'Đi đúng - Về vui' diễn ra tại Công viên An toàn giao thông, thuộc Công viên Gia Định, thu hút hơn 1.000 lượt người tham gia.

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Hơn 1.000 bạn trẻ tham gia ngày hội tại công viên Gia Định - Ảnh: VỈNH DỲ

Ngày hội do Thành Đoàn TP.HCM chỉ đạo, phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức, với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM.

Hình thành thói quen tham gia giao thông

Anh Lê Tuấn Anh - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM - cho rằng công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cần tiếp tục đổi mới, nhất là với thanh thiếu nhi.

"Việc xây dựng văn hóa giao thông phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh.

Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cần phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông, tích cực vận động gia đình, bạn bè và người dân cùng thực hiện", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Tại chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM và Công ty Green SM cũng ký kết chương trình phối hợp, hướng đến lan tỏa thông điệp giao thông xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường.

Từ hoạt động năm 2026, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM định hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình Công viên An toàn giao thông tại Công viên Gia Định trong năm 2027. 

Các mô hình, bộ trò chơi và trạm tương tác được định hướng có thể tháo lắp, di chuyển để tổ chức tại trường học, cơ sở Đoàn, khu dân cư, khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân và những địa bàn tập trung đông thanh thiếu nhi.

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Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố ký kết phối hợp cùng Green SM, thúc đẩy giao thông xanh và an toàn - ẢNH: VỈNH DỲ

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Các bạn trẻ hăng hái tham gia các trạm trò chơi tại ngày hội - Ảnh: VỈNH DỲ

Trải nghiệm để hiểu đúng luật giao thông

Điểm nhấn của ngày hội là mô hình "thành phố giao thông thu nhỏ", tái hiện những tình huống thường gặp trong đời sống với hệ thống biển báo, tín hiệu đèn, vạch kẻ đường và các giao lộ mô phỏng.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua tuyên truyền, người tham gia được phát "Hộ chiếu hành trình an toàn", lần lượt hoàn thành các thử thách tại các trạm tương tác.

Các trạm như "Nhìn 3 giây - Chọn đúng", "Bắt lỗi giao thông", "Thử thách biển báo", "Vạch kẻ đường thông minh" giúp người chơi nhận diện hành vi vi phạm, hiểu hệ thống biển báo và lựa chọn cách xử lý phù hợp trong từng tình huống.

Tại trạm "Giao lộ thông minh", người tham gia trực tiếp thực hành trong mô hình có đèn tín hiệu, biển báo và vạch dành cho người đi bộ. Trạm "Đội mũ đúng - Về nhà an toàn" hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông còn giới thiệu ứng dụng VNeTraffic, cung cấp thông tin về việc ứng dụng công nghệ trong tham gia giao thông.

Ngày hội "Đi đúng - Về vui" được tổ chức theo hướng trực quan, trải nghiệm, thực hành và tương tác, qua đó giúp người tham gia từng bước hình thành ý thức tự giác và thói quen chấp hành pháp luật giao thông.

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Các chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn các bạn trẻ lái xe đúng cách và ứng xử trước các tình huống trên đường - Ảnh: VỈNH DỲ

Bùi Trần Phương Uyên (20 tuổi, TP.HCM) cho rằng ngày hội giúp người trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Với sinh viên Giáo dục mầm non, những kiến thức này còn có thể hướng dẫn lại cho trẻ.

"Thông qua những kiến thức có được sau buổi hôm nay, mình có thể giới thiệu cho trẻ cách đội mũ bảo hiểm đúng, cũng như hướng dẫn trẻ đi đường như thế nào cho đúng và an toàn", Phương Uyên chia sẻ.

H’ Phê Ra Ayǔn (20 tuổi, TP.HCM) cho biết cô ấn tượng với phần chia sẻ về ứng dụng VNeTraffic. Theo cô, ứng dụng giúp người trẻ thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, nhất là khi quên mang giấy tờ.

"Bình thường tụi em ít mang ví, chủ yếu dùng điện thoại. Nếu quên bằng lái xe, tụi em có thể mở VNeTraffic để xuất trình", H’ Phê Ra Ayǔn nói.

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Các đoàn viên thanh niên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeTraffic - Ảnh: VỈNH DỲ

- Ảnh 10.Học sinh TP.HCM ‘học mà chơi’ với những bài học về giao thông và phòng chống ma túy

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các chất gây nghiện tại các trường học trên địa bàn thành phố.

VỈNH DỲ
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    Chủ đề: Sở Xây dựng TP. HCM Thành Đoàn TP. HCM Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. HCM TP Hồ Chí Minh GIao thông

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