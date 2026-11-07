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Mở thêm cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho bạn trẻ

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm và diễn đàn đối thoại giữa chính quyền với thanh niên mở thêm cơ hội để người trẻ lập thân, lập nghiệp, đồng thời phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã được một số Đoàn phường, xã tại TP.HCM tố chức.


Mở thêm cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên - Ảnh 1.

Bí thư Đoàn phường An Phú (TP.HCM) Nguyễn Thành Lâm phát biểu tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên - Ảnh: A.P.

Mong có thêm chính sách đồng hành trong khởi nghiệp sáng tạo

Mở thêm cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên - Ảnh 2.

Các bạn trẻ phường An Phú (TP.HCM) nêu ý kiến tại buổi đối thoại - Ảnh: A.P.

Trong khi đó chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2026 được tổ chức với chủ đề: "Thanh niên An Phú tiên phong phát triển khoa học công nghệ, lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phòng, chống ma túy gắn với phát triển kinh tế ở địa phương".

Chương trình do ông Phạm Phú Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú, chủ trì. Tham dự còn có đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng 100 đại biểu thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Bí thư Đoàn phường An Phú, Nguyễn Thành Lâm cho biết các bạn trẻ đã nêu nhiều câu hỏi, ý kiến và kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực trong học tập, lao động và đời sống. 

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tập trung vào chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tiếp cận nguồn vốn vay, tư vấn hướng nghiệp và kết nối việc làm. Bên cạnh đó là những trăn trở về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng "Thanh niên số".

Không chỉ quan tâm đến cơ hội phát triển bản thân, thanh niên còn đề cập những vấn đề dân sinh như phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ngập nước tại khu vực trường học và phát triển sân chơi văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi.

Trước các ý kiến, lãnh đạo UBND phường cùng đại diện các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét, có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Phú ra mắt Câu lạc bộ Quốc tế thanh niên An Phú và Câu lạc bộ Luật gia trẻ An Phú.

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Câu lạc bộ Quốc tế thanh niên và Câu lạc bộ Luật gia trẻ phường An Phú (TP.HCM) vừa ra mắt - Ảnh: A.P.

Kết nối doanh nghiệp, đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Đoàn xã Ngãi Giao (TP.HCM) phối hợp Công ty TNHH Nội thất Hải Đăng tổ chức ra mắt mô hình khởi nghiệp - giới thiệu việc làm cho thanh niên, hướng đến tạo cầu nối giữa tổ chức Đoàn, doanh nghiệp và người lao động trẻ.

Mô hình được kỳ vọng giúp đoàn viên, thanh niên có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực, trình độ và nhu cầu của bản thân. Thông qua sự kết nối của tổ chức Đoàn với doanh nghiệp, người trẻ có thêm cơ hội tham gia thị trường lao động, phát triển kinh tế và từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ hướng đến giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt, mô hình còn đặt mục tiêu khơi dậy tinh thần chủ động khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên. Đây cũng là một trong những cách để tổ chức Đoàn cụ thể hóa vai trò đồng hành với người trẻ trên hành trình lập thân, đồng thời huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ thanh niên.

Dịp này, chương trình trao tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm động lực để người lao động trẻ vượt qua khó khăn, yên tâm lao động.

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Đoàn thanh niên xã Ngãi Giao (TP.HCM) kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp - Ảnh: N.G.

Mở thêm cơ hội việc làm, khởi nghiệp cho bạn trẻ - Ảnh 7.Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại thanh niên: Chính sách và cơ chế phải giúp thanh niên tiếp cận vốn, khởi nghiệp dễ, được đề xuất, chủ trì

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo bộ, ngành trung ương đối thoại với 300 đại biểu thanh niên về công nghệ và khởi nghiệp.

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KIM ANH
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    Chủ đề: lập nghiệp vốn vay việc làm khởi nghiệp TP.HCM

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