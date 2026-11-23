Ghi nhận sự đóng góp của các nhiếp ảnh gia cho Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 22-11, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập, tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM). Đồng thời, ban tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế TP.HCM lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống lần thứ 51.

Cuộc thi ảnh quốc tế thu hút tác giả từ 38 quốc gia

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, ôn lại chặng hành trình xây dựng và phát triển của hội trong 45 năm qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ hội viên đối với phong trào nhiếp ảnh TP.HCM.

Một trong những hoạt động nổi bật được Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức trong năm 2026 là Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế TP.HCM lần thứ 4, với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA).

Ban tổ chức nhận được 4.310 ảnh của 411 tác giả đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có 1.292 ảnh màu, 1.061 ảnh đen trắng, 1.013 ảnh chân dung và 944 ảnh hành động.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết ảnh dự thi được ban giám khảo gồm những nhà nhiếp ảnh uy tín trên thế giới chấm công tâm, trách nhiệm. Cuộc thi có 99 tác phẩm đoạt giải và một giải Huy chương xanh FIAP.

Dịp này, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cũng trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống lần thứ 51. Đáng chú ý, giải thưởng ảnh đen trắng mang tên cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài năm nay được trao kèm huy chương cùng tiền thưởng.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các nhiếp ảnh gia - Ảnh: VĂN TRUNG

Gắn kết nhiếp ảnh quốc tế với sáng tác tại TP.HCM

Trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM 2026, trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM - Thành phố Nhiếp ảnh quy tụ 38 nhiếp ảnh gia quốc tế đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 60 nhiếp ảnh gia Việt Nam từ nhiều tỉnh, thành.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Brunei, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nga, Bỉ… Cuộc thi tạo cơ hội cho nhiếp ảnh gia trực tiếp khám phá, trải nghiệm và thể hiện tình yêu thành phố qua ống kính.

Thông qua các hoạt động sáng tác, giao lưu và trao giải, chương trình góp phần kết nối các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế, đồng thời tạo dịp để giới nhiếp ảnh gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật.

Trình diễn áo ngũ thân trong khuôn khổ lễ kỷ niệm - Ảnh: VĂN TRUNG

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM 2026 mang đến nhiều triển lãm, hoạt động sáng tác và giao lưu dành cho người yêu nhiếp ảnh - Ảnh: VĂN TRUNG

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần 3 năm 2026 với chủ đề TP.HCM - Văn hóa, sáng tạo, kiến tạo tương lai, diễn ra từ ngày 20 đến 24-11, tại công viên Lê Văn Tám. Theo ban tổ chức, lễ hội có chuỗi 5 triển lãm ảnh đặc sắc gồm: Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác tại Đường sách TP.HCM; TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới tại Đường sách Thủ Đức; Nhiếp ảnh không biên giới tại Hội Nhiếp Ảnh TP.HCM; triển lãm ảnh từ cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế TP.HCM lần thứ 4 và Liên hoan ảnh truyền thống lần thứ 51. Hai cuộc thi ảnh dành cho cộng đồng được phát động gồm: Cuộc thi Photomarathon với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai và cuộc thi Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính áo dài Việt Nam.