TS Nguyễn Quốc Chính, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: IU

Trong hai ngày 28 và 29-11, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 cho 1.763 sinh viên, 133 học viên cao học và 13 nghiên cứu sinh.



Hãy cho bản thân thời gian trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ ngày 29-11, TS Nguyễn Quốc Chính chia sẻ thầy hiểu nhiều áp lực của người trẻ, nhất là những sinh viên vừa tốt nghiệp, như phải thành công sớm, phải luôn nổi bật, phải so sánh mình với người khác.

Ông nhắn nhủ: "Thầy mong các em nhớ rằng: thành công không phải là cuộc đua để về đích trước tất cả mọi người. Thành công là hành trình kiên trì tiến về phía trước và tạo ra những điều có ý nghĩa. Hãy cho bản thân thời gian để trưởng thành, và đừng xem thất bại là dấu chấm hết".

Ông cũng mong các tân khoa giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần trong quá trình làm việc, theo đuổi mục tiêu riêng.

"Hãy giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tâm hồn; đừng để công việc lấy đi giấc ngủ, bữa cơm gia đình hay những người bạn của mình", ông gửi gắm.

Trước những thay đổi trong học tập và công việc do AI, ông Chính lưu ý những bạn trẻ tốt nghiệp cần tư duy độc lập, biết hợp tác và tiếp tục học hỏi. Ông khuyên sinh viên hiểu bản thân, xác định điều có ý nghĩa với mình, không cần trở thành bản sao của người khác.

"Tấm bằng chỉ mở ra cánh cửa đầu tiên, chính năng lực tự học, khả năng đặt câu hỏi và sự tò mò trước thế giới mới là điều giúp các em đi được đường dài", ông nói.

Sinh viên kỹ thuật xây dựng, hóa học, môi trường và y sinh cần có trách nhiệm với công trình, quy trình, giải pháp môi trường hay thiết bị chăm sóc sức khỏe mình làm ra. Với ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ông mong các bạn giữ sự chính trực, nhìn xa hơn lợi ích trước mắt.

Ông cũng dành một phần bài phát biểu nói về cha mẹ, thầy cô và bạn bè, những người đã hỗ trợ các tân khoa trong những năm học. "Trên tấm bằng tốt nghiệp chỉ có tên của một người, nhưng đằng sau cái tên ấy là biết bao tấm lòng", ông chia sẻ.

Và thầy hiệu trưởng đề nghị các tân khoa đứng dậy, quay về phía cha mẹ, người thân để cúi đầu cảm ơn, dành một tràng pháo tay, rồi quay về phía các thầy cô để tri ân trong ngày tốt nghiệp.

Từ cô học trò ít giao lưu đến thủ khoa tốt nghiệp

Thủ khoa toàn trường Trần Bình Phương Huyền tại buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Thời phổ thông, bạn Trần Bình Phương Huyền không tham gia câu lạc bộ, ít giao lưu, chủ yếu chơi với những người bạn trong lớp. Bạn tự nhận mình khá thụ động, tập trung vào việc học nhưng cũng chưa từng đứng nhất lớp hay nhất khối.



"Giờ ra chơi, mình thậm chí chỉ ở trong lớp thôi, không phải để học nữa", bạn Huyền kể.

Bốn năm sau, bạn đứng trước các tân khoa Trường đại học Quốc tế, phát biểu bằng tiếng Anh với tư cách thủ khoa toàn trường. Tân kỹ sư ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy 92,7/100.

Sự thay đổi bắt đầu từ năm nhất. Huyền thử sức ở các hoạt động trong trường để tìm hiểu bản thân hợp với việc gì. Bạn tập làm việc nhóm, nhận trách nhiệm tổ chức công việc, học cách thu xếp thời gian.

Tiếp xúc với những người bạn mới, Huyền dần thấy mình có thể trò chuyện với cả những người khác tính cách, khác cách nghĩ.

Bạn cũng tự tin hơn trong giao tiếp với bạn bè quốc tế, tìm được những chủ đề chung để trao đổi. Qua trò chuyện với các anh chị khóa trước, bạn biết cần tìm cơ hội thực tập từ sớm, xem doanh nghiệp yêu cầu gì để tự học thêm.

Phương Huyền tự tin phát biểu bằng tiếng Anh tại buổi lễ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Từ năm hai, Huyền bắt đầu tham gia các cuộc thi chuyên ngành. Có những kiến thức, kỹ năng cuộc thi yêu cầu mà các thành viên chưa được học ở thời điểm ấy, buộc các bạn phải tự tìm hiểu và trưởng thành.

Điển hình, bạn cùng đội đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi ERPsim khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ở cuộc thi mô phỏng này, các thành viên phải xử lý việc bán hàng, quản lý tồn kho, sản xuất và mua hàng trong cùng một chuỗi cung ứng.

Mỗi vòng kéo dài 20 phút, mỗi phút tương ứng một ngày trong mô hình. Đội phải đọc dữ liệu, bàn phương án và ra quyết định ngay trong thời gian ấy.

Cuối năm ba, Huyền bắt đầu trải nghiệm tại doanh nghiệp. Trong lần phỏng vấn thực tập đầu tiên, bạn nhận ra mình đã có thể tự tin trình bày kiến thức chuyên môn và trao đổi về những vấn đề thực tế của doanh nghiệp. Hiện đã đi làm, Huyền vẫn muốn học tiếp ở nước ngoài.

PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa - quyền Trưởng khoa kỹ thuật và quản lý công nghiệp - nhận xét Huyền khiêm tốn, cầu tiến, có năng lực ứng dụng công nghệ và kỹ thuật.

"Với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật khoa kỹ thuật và quản lý công nghiệp, Huyền còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng cộng đồng học thuật và lan tỏa niềm đam mê học tập đến các bạn sinh viên", bà Hòa chia sẻ.