Cách một người trẻ làm chủ công nghệ, chứ không phải bị công nghệ làm chủ, mới chính là tấm bằng thật sự của thời đại mới - Ảnh minh họa

Trong một lễ tốt nghiệp đại học ở TP.HCM mới đây, một nữ tân cử nhân bước lên nhận bằng, hai bên là hai người bạn khoác áo cử nhân, đầu đội chiếc hộp mica dán hình giao diện ChatGPT và Claude.

Bạn kể với báo chí rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là tri kỷ đồng hành suốt những năm đại học, giúp tìm ý tưởng, gỡ những bài tập bí, nên bạn muốn biến điều quen thuộc ấy thành một màn xuất hiện vui nhộn, ấn tượng.

Những người có mặt tại hội trường được dịp cười nghiêng ngả. Ai nấy giơ điện thoại quay rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại kỷ niệm ấn tượng ngày nhận bằng tốt nghiệp đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

ChatGPT ra mắt ngày 30-11-2022, khi tân sinh viên khóa ấy mới bước vào giảng đường được vài tuần. Các bạn là lứa sinh viên đầu tiên có AI trong tay ngay từ năm nhất và cũng là lứa đầu tiên cầm tấm bằng sau bốn năm học cùng nó. Chỉ trong một khóa học, chuyện nhờ máy giúp đã đi từ chỗ phải giấu giếm đến chỗ có thể mang lên lễ đài.

Nghiên cứu AI Ready ASEAN do Quỹ ASEAN công bố hồi tháng 2 năm nay cho thấy 89,3% sinh viên Việt Nam tham gia khảo sát cho biết đã dùng AI, trong khi chỉ khoảng một phần tư từng được đào tạo bài bản về nó. Chuẩn mực đổi rất nhanh, còn luật chơi vẫn đang chạy theo phía sau.

Tấm bằng là một "tín hiệu"

Dù muốn dù không, nhà tuyển dụng vẫn thường đánh giá ứng viên qua tấm bằng. Năm 1973, nhà kinh tế học Michael Spence, người sau này nhận giải Nobel, gọi tấm bằng là một "tín hiệu" trên thị trường lao động. Tín hiệu ấy có giá trị vì người không có năng lực thì khó lòng đạt được, cũng như một con dấu chỉ đáng tin khi không dễ làm giả.

Nhìn từ góc độ ấy, AI chưa làm tấm bằng của lứa sinh viên này mất giá, nhưng đã khiến nó khó đọc hơn nhiều. Hai tấm bằng cùng loại Giỏi có thể sẽ là hai câu chuyện rất khác nhau. Một người tự mày mò, chỉ dùng AI để hỏi lại những chỗ chưa thông. Còn người kia để máy viết gần trọn các bài tiểu luận. Nhưng nhìn từ bên ngoài, hai tấm bằng ấy rất khó lòng để phân biệt.

Trớ trêu là người chịu thiệt trong tình huống này lại thường là những người làm đúng. Sinh viên tự làm bài bị nghi ngờ chung, còn sinh viên biết dùng AI một cách có trách nhiệm thì cũng khá vất vả để chứng minh mình đã dùng nó đúng chỗ. Khi một tín hiệu bị nhiễu, tất cả những ai mang nó đều có nguy cơ bị đọc sai, hiểu sai.

Công bằng mà nói, cũng phải ghi nhận phần được. Với nhiều sinh viên ở xa, không có điều kiện thuê gia sư, một chatbot sẵn lòng giảng lại một khái niệm lúc hai giờ sáng là thứ trước đây chỉ người khá giả mới có. Vậy nên điều đáng bàn nằm ở chỗ phần trợ giúp ấy đang diễn ra như thế nào.

Hẳn nhiên cũng có nhiều ý kiến bao dung cho rằng thế hệ trước có máy tính bỏ túi, có Google, rồi cũng thành tài. Bắt sinh viên khai báo việc dùng AI lại dễ thành thủ tục hình thức, khiến các em thấy mình bị nghi ngờ. Những băn khoăn ấy đều có lý.

Ghi nguồn cho người bạn không tên

Một bài báo ghi rõ nguồn tin chưa bao giờ khiến người phóng viên kém đi trong mắt độc giả. Ngược lại, chính việc thẳng thắn ghi rõ nguồn sẽ tạo nên uy tín cho bài báo. Bởi người đọc tin khi biết thông tin đến từ đâu, phần nào là tài liệu kế thừa, phần nào là công sức của tự thân người viết. Lời khai báo về AI, nếu được hiểu đúng, cũng vận hành tương tự như thế. Nó bảo vệ giá trị tấm bằng, và bảo vệ cả người đứng tên.

Thay vì biến quy định về AI thành những bản cam kết mang tính đối phó để bắt lỗi, giảng đường cần xây dựng văn hóa ghi nguồn cho AI như một chuẩn mực trích dẫn mới. Cuối mỗi tiểu luận hay đồ án, sinh viên có thể thêm một phụ lục ngắn, ghi rõ đã dùng công cụ nào, ở khâu lên ý tưởng, tìm tài liệu hay biên tập, và đã kiểm chứng lại ra sao.

Đi kèm với đó, các hình thức đánh giá trực diện như vấn đáp, bảo vệ đề tài cần được trả lại vị trí trung tâm. Đây chính là môi trường để sinh viên phải giải thích bằng chính ngôn ngữ của mình, điều mà không thuật toán nào nói hộ được. Hiện nay, một số tạp chí khoa học cũng đã áp dụng điều khoản này (ghi nhận mức độ sử dụng AI trong quá trình thực hiện bài báo khoa học).

Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1-3-2026 đã đặt ra yêu cầu minh bạch và gắn nhãn đối với các nội dung do AI tạo ra. Khi pháp luật đã đòi hỏi sự rạch ròi giữa sản phẩm của người và máy, nơi trao truyền và tiếp nhận tri thức như giảng đường càng không thể đứng ngoài cuộc. Chuẩn đầu ra của nhà trường phải được thiết kế cập nhật thích ứng với sự phát triển năng động không ngừng của AI.

Và ở chuẩn đầu vào của doanh nghiệp, thay vì chỉ nhìn vào xếp loại trên tấm bằng, trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể đặt thêm câu hỏi về việc các ứng viên đã tạo ra sản phẩm này như thế nào, và AI đứng ở đâu trong quá trình đó?

Câu trả lời sẽ cho thấy cách một người trẻ làm chủ công nghệ, chứ không phải bị công nghệ làm chủ, mới chính là tấm bằng thật sự của thời đại mới.