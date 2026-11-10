Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hàng loạt tên tuổi đội Trung Quốc phải ra đi sau cú sụp đổ khó tin nhất lịch sử bóng đá

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chỉ cần một điểm trong bốn trận cuối để vô địch, Chengdu Rongcheng lại thua cả bốn. Sau cú sụp đổ này, HLV bị sa thải, còn chủ tịch và tổng giám đốc đồng loạt từ chức.

- Ảnh 1.

CLB Rongcheng đau đớn sau cú sụp đổ ở giải Trung Quốc - Ảnh: IFENG

Ngày 9 và 10-11, CLB Chengdu Rongcheng (Thành Đô Dung Thành) liên tiếp công bố hai thông báo thay đổi nhân sự, không lâu sau khi đánh mất chức vô địch Giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc (CSL) 2026.

HLV người Úc John Aloisi không còn dẫn dắt đội bóng, toàn bộ cộng sự của ông cũng ra đi. Đồng thời, chủ tịch Wang Lei và tổng giám đốc Wu Bo từ chức. Các thông báo ngắn gọn được CLB đưa ra sau cái kết đầy thất vọng của mùa giải tưởng chừng đã nắm chắc chức vô địch.

Theo Reuters, Thành Đô bước vào bốn vòng cuối với lợi thế bỏ xa đội nhì bảng 12 điểm và chỉ cần kiếm thêm một điểm để lần đầu đăng quang CSL. Nhưng đội bóng của Aloisi thua cả bốn trận, trong khi đối thủ cạnh tranh Dalian Yingbo (Đại Liên Anh Bác) liên tục giành chiến thắng.

Ngay trước vòng hạ màn ngày 8-11, quyền tự quyết vẫn thuộc về Thành Đô. Một trận hòa trên sân Shandong Taishan (Sơn Đông Thái Sơn) là đủ để họ nâng cúp. Tuy nhiên, Thành Đô tiếp tục thất bại 2-3, còn Đại Liên thắng Tianjin Jinmen Tiger (Thiên Tân Tân Môn Hổ) 3-1.

Hai đội kết thúc mùa giải cùng 52 điểm, nhưng Đại Liên vô địch nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Nhà tân vô địch thắng cả hai lần gặp Thành Đô, trong đó có chiến thắng 1-0 ở vòng áp chót — trận đấu trực tiếp mở lại cuộc đua tưởng chừng đã khép lại.

- Ảnh 3.

HLV Aloisi cùng học trò sau trận - Ảnh: IFENG

Đáng chú ý, ngay sau trận thua Sơn Đông, Aloisi còn khẳng định chưa tính chuyện từ chức. Sichuan Online dẫn lời ông tại cuộc họp báo: “Lúc này, đội ngũ chúng tôi cần nhìn lại những vấn đề của mình. Hiện tôi chưa nghĩ đến chuyện từ chức”. Chỉ một ngày sau, CLB công bố ông cùng ban huấn luyện rời đội.

Trang báo này nhận định Thành Đô bộc lộ nhiều vấn đề ở nửa sau mùa giải, từ quản lý thể lực, điều chỉnh trong trận đến khả năng xử lý những cuộc đối đầu quyết định. Tiếng la ó đòi thay HLV đã xuất hiện sau nhiều trận đấu.

Thành Đô từng chơi ở hạng tư Trung Quốc năm 2018, trước khi lên hạng cao nhất vào năm 2022. Sau các vị trí thứ năm, thứ tư và hai lần thứ ba, mùa này họ tiến sát danh hiệu đầu tiên. Nhưng chuỗi bốn thất bại liên tiếp đã biến cơ hội lịch sử thành cuộc chia tay đồng loạt trên cả ghế huấn luyện lẫn bộ máy lãnh đạo.

- Ảnh 4.Xuất hiện cú sụp đổ, mất chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc

Hơn đối thủ tới 14 điểm khi chỉ còn 5 vòng, CLB nổi danh Chengdu Rongcheng vẫn đánh mất chức vô địch Trung Quốc sau chuỗi trận sụp đổ không tưởng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá Dalian Pro Chengdu Rongcheng vô địch China Super League

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất