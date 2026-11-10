Hàng loạt tên tuổi đội Trung Quốc phải ra đi sau cú sụp đổ khó tin nhất lịch sử bóng đá

CLB Rongcheng đau đớn sau cú sụp đổ ở giải Trung Quốc - Ảnh: IFENG

Ngày 9 và 10-11, CLB Chengdu Rongcheng (Thành Đô Dung Thành) liên tiếp công bố hai thông báo thay đổi nhân sự, không lâu sau khi đánh mất chức vô địch Giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc (CSL) 2026.

HLV người Úc John Aloisi không còn dẫn dắt đội bóng, toàn bộ cộng sự của ông cũng ra đi. Đồng thời, chủ tịch Wang Lei và tổng giám đốc Wu Bo từ chức. Các thông báo ngắn gọn được CLB đưa ra sau cái kết đầy thất vọng của mùa giải tưởng chừng đã nắm chắc chức vô địch.

Theo Reuters, Thành Đô bước vào bốn vòng cuối với lợi thế bỏ xa đội nhì bảng 12 điểm và chỉ cần kiếm thêm một điểm để lần đầu đăng quang CSL. Nhưng đội bóng của Aloisi thua cả bốn trận, trong khi đối thủ cạnh tranh Dalian Yingbo (Đại Liên Anh Bác) liên tục giành chiến thắng.

Ngay trước vòng hạ màn ngày 8-11, quyền tự quyết vẫn thuộc về Thành Đô. Một trận hòa trên sân Shandong Taishan (Sơn Đông Thái Sơn) là đủ để họ nâng cúp. Tuy nhiên, Thành Đô tiếp tục thất bại 2-3, còn Đại Liên thắng Tianjin Jinmen Tiger (Thiên Tân Tân Môn Hổ) 3-1.

Hai đội kết thúc mùa giải cùng 52 điểm, nhưng Đại Liên vô địch nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Nhà tân vô địch thắng cả hai lần gặp Thành Đô, trong đó có chiến thắng 1-0 ở vòng áp chót — trận đấu trực tiếp mở lại cuộc đua tưởng chừng đã khép lại.

HLV Aloisi cùng học trò sau trận - Ảnh: IFENG

Đáng chú ý, ngay sau trận thua Sơn Đông, Aloisi còn khẳng định chưa tính chuyện từ chức. Sichuan Online dẫn lời ông tại cuộc họp báo: “Lúc này, đội ngũ chúng tôi cần nhìn lại những vấn đề của mình. Hiện tôi chưa nghĩ đến chuyện từ chức”. Chỉ một ngày sau, CLB công bố ông cùng ban huấn luyện rời đội.

Trang báo này nhận định Thành Đô bộc lộ nhiều vấn đề ở nửa sau mùa giải, từ quản lý thể lực, điều chỉnh trong trận đến khả năng xử lý những cuộc đối đầu quyết định. Tiếng la ó đòi thay HLV đã xuất hiện sau nhiều trận đấu.

Thành Đô từng chơi ở hạng tư Trung Quốc năm 2018, trước khi lên hạng cao nhất vào năm 2022. Sau các vị trí thứ năm, thứ tư và hai lần thứ ba, mùa này họ tiến sát danh hiệu đầu tiên. Nhưng chuỗi bốn thất bại liên tiếp đã biến cơ hội lịch sử thành cuộc chia tay đồng loạt trên cả ghế huấn luyện lẫn bộ máy lãnh đạo.