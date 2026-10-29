Hàng không Việt Nam cần người trẻ làm chủ công nghệ, vững ngoại ngữ và chuyên môn

Ngành hàng không Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với các dự án hạ tầng quy mô lớn. Để nắm bắt cơ hội, người trẻ cần vững chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, làm chủ công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo.

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