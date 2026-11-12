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Hãng bay nào sắp tung 'giường đôi lớn nhất trên bầu trời'?

tác giả
BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Một hãng hàng không vừa công bố kế hoạch cải tổ khoang hành khách đường dài với tổng vốn đầu tư 1,6 tỉ USD, trong đó điểm nhấn là một giường đôi được hãng giới thiệu là lớn nhất từng được lắp đặt trên máy bay thương mại.

Singapore Airlines ra mắt giường đôi lớn nhất từng có trên máy bay thương mại - Ảnh 1.

Singapore Airlines cho biết thiết kế khoang được tính toán để sử dụng không gian hiệu quả - Ảnh: Singapore Airlines

Thiết kế mới nằm trong chương trình nâng cấp toàn diện các khoang hạng nhất, thương gia, phổ thông đặc biệt và phổ thông trên các máy bay của Singapore Airlines.

Nhiều hãng hàng không đầu tư cải tạo khoang máy bay

Theo đài CNN, chương trình được Singapore Airlines giới thiệu tại một sự kiện ở Singapore, trong bối cảnh các hãng hàng không khác cũng đang đầu tư mạnh cho phân khúc hành khách cao cấp. 

Emirates hồi tháng 9 công bố kế hoạch nâng cấp trị giá 5 tỉ USD, trong khi Lufthansa, Etihad và Air France cũng triển khai các chương trình cải tạo khoang máy bay với quy mô hàng tỉ USD.

Ở hạng nhất, các phòng suite mới được thiết kế như một không gian riêng tư với vách ngăn cao toàn chiều cao. Ghế bọc da có thể ngả thành giường kích thước 80 x 30 inch (2 x 0,76 mét). 

Đáng chú ý, tại khu vực trung tâm dành cho hai hành khách, hai ghế có thể chuyển từ dạng sofa đôi thành một giường đôi rộng 60 inch (khoảng 1,5 mét).

Singapore Airlines gọi đây là "giường đôi lớn nhất trên bầu trời". CNN cho biết một số hãng khác có giường dài hơn, khoảng 2 mét, nhưng thiết kế mới của Singapore Airlines có chiều rộng tổng cộng khoảng 1,5 mét. 

Ghế có thể điều chỉnh nhiều tư thế thông qua bảng điều khiển, bao gồm cánh bên, hỗ trợ thắt lưng, tay và chân.

Theo thiết kế, hành khách cao tới khoảng 2,03 m, về lý thuyết vẫn có thể nằm vừa. Phần chân có thể đặt trên một ghế đôn, vốn cũng được sử dụng làm chỗ ngồi khi phòng suite được bố trí cho hai người dùng bữa đối diện nhau.

Ong Wah Li, Phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm sản phẩm của Singapore Airlines, cho biết thiết kế khoang được tính toán để sử dụng không gian hiệu quả. Các cửa và vách cong giúp hành khách không có cảm giác đang ở trong một không gian chật hẹp khi ngủ.

Ở hạng thương gia, Singapore Airlines lần đầu bổ sung cửa trượt nhằm tăng sự riêng tư. Ghế mới có chức năng sạc điện thoại không dây và hệ thống điều khiển "thông minh" có khả năng ghi nhớ tư thế ghế và thiết lập ánh sáng mà hành khách đã lựa chọn trong những chuyến bay trước.

Màu sắc thiết kế gây tranh cãi

Thiết kế khoang thương gia do Designworks, công ty sáng tạo thuộc BMW, phụ trách. Ghế da có đường nét điêu khắc và họa tiết hình tổ ong, khu vực để chân rộng và nhiều tùy chọn điều chỉnh.

Tuy nhiên, thiết kế mới cũng vấp phải những ý kiến chỉ trích từ một số người yêu thích hàng không, đặc biệt liên quan đến bảng màu. Nhiều vlogger du lịch so sánh ghế mới với ghế nha sĩ và nhận xét thiết kế "trông rẻ tiền".

Theo Singapore Airlines, các khoang mới sẽ được triển khai trên gần 100 máy bay đường dài từ năm 2027. Hành khách sẽ có thể trải nghiệm trên các máy bay Boeing 777-9 mới dự kiến được bàn giao từ năm sau hoặc trên các máy bay Airbus A350-900 hiện có sau khi được cải tạo.

Ngoài hạng nhất và thương gia, chương trình cũng bao gồm những thay đổi ở hạng phổ thông đặc biệt và phổ thông. 

Singapore Airlines cho biết các nâng cấp này nhằm cải thiện trải nghiệm trên toàn bộ khoang hành khách, trong khi hệ thống giải trí, tiện nghi trên chuyến bay và một số dịch vụ khác cũng được làm mới. Các sản phẩm khoang mới dự kiến được đưa vào khai thác từ nửa cuối năm 2027.

Singapore Airlines ra mắt giường đôi lớn nhất từng có trên máy bay thương mại - Ảnh 3.Vừa là tàu thủy, tàu cánh ngầm, vừa là máy bay

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    Chủ đề: hàng không máy bay Singapore Airlines

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