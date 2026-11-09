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Hải Phòng chi hơn 22.000 tỉ đồng để chăm sóc sức khỏe toàn dân

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Hải Phòng phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026-2035 với tổng kinh phí hơn 22.000 tỉ đồng, hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở.

Hải Phòng chi hơn 22.000 tỉ đồng để chăm sóc sức khỏe toàn dân - Ảnh 1.

Hải Phòng phê duyệt đề án chi hơn 22.000 tỉ đồng để chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là người già - Ảnh: TIẾN THẮNG

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt đề án xây dựng mô hình "Thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện" giai đoạn 2026-2035, với tổng kinh phí thực hiện hơn 22.000 tỉ đồng.

Đề án hướng tới thay đổi phương thức chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng toàn diện, liên tục trong suốt vòng đời, không chỉ tập trung vào khám, chữa bệnh mà còn chú trọng phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý các vấn đề sức khỏe từ tuyến cơ sở.

Theo mục tiêu đề ra, Hải Phòng phấn đấu nâng cao toàn diện sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, bảo đảm người dân được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng.

Đặt mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của đề án là đến năm 2030, toàn bộ người dân Hải Phòng được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tham gia bảo hiểm y tế và được khám, quản lý sức khỏe tại trạm y tế cấp xã.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% trong năm 2026 và tăng lên 100% vào năm 2030.

Tỉ lệ người dân được khám, quản lý sức khỏe tại trạm y tế cấp xã phấn đấu đạt ít nhất 65% trong năm 2026, trên 85% vào năm 2028 và đạt 100% vào năm 2030.

Đến năm 2030, thành phố cũng đặt mục tiêu tuổi thọ trung bình của người dân đạt trên 75,5 tuổi, số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Hải Phòng xác định phát triển y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng và củng cố y tế cơ sở là những nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố sẽ tăng cường quản lý sức khỏe người dân, phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Đồng thời, chú trọng chăm sóc các nhóm yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Mỗi trạm y tế phấn đấu có 6 bác sĩ vào năm 2030

Để đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng cường nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở.

Theo đó, thành phố phấn đấu đạt 19 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2030. Đáng chú ý, mỗi trạm y tế cấp xã được định hướng có 4-5 bác sĩ vào năm 2027, và 6 bác sĩ vào năm 2030.

Hải Phòng chi hơn 22.000 tỉ đồng để chăm sóc sức khỏe toàn dân - Ảnh 2.

Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại cơ sở, Hải Phòng phấn đấu mỗi trạm y tế cấp xã có 6 bác sĩ vào năm 2030 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cùng với bổ sung nhân lực, thành phố sẽ ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm thuốc và vật tư y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Hoạt động đào tạo, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến cũng được tăng cường nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Tổng kinh phí thực hiện đề án này là hơn 22.000 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí khoảng 13.900 tỉ đồng, giai đoạn 2031-2035 hơn 8.076 tỉ đồng.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách các cấp, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Sở Y tế Hải Phòng được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai đề án, hướng dẫn và đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ được phân công.

Hải Phòng chi hơn 22.000 tỉ đồng để chăm sóc sức khỏe toàn dân - Ảnh 4.TP.HCM tăng cường các đội khám lưu động để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

TP.HCM sẽ tăng cường đội khám lưu động, điều chuyển nhân lực từ nơi làm tốt sang địa bàn còn khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân trong hai tháng cuối năm.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: chăm sóc sức khỏe toàn dân Hải Phòng sức khỏe dịch vụ y tế

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