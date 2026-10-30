Cà Mau dẫn đầu cả nước hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Khám sàng lọc miễn phí cho người dân ở xã Biển Bạch - Ảnh: THANH HUYỀN

Tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh Cà Mau đã khám sức khỏe và sàng lọc cho hơn 2,1 triệu người, đạt tỉ lệ trên 99%. Song song đó, địa phương đã tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho gần 1,5 triệu người.

Biểu dương kết quả vượt bậc của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả đợt cao điểm 45 ngày đêm gắn với chuyển đổi số y tế. Thứ trưởng đề nghị tỉnh tổng hợp bài học kinh nghiệm để Bộ Y tế nghiên cứu nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.

Đại diện Bộ Y tế cũng định hướng trong năm 2027, Cà Mau cần nâng cao chất lượng khám, ưu tiên nhóm người yếu thế, người có công; tăng cường y tế cơ sở và đảm bảo nguyên tắc mỗi người dân có một mã định danh y tế và một sổ khám bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao kết quả mà tỉnh Cà Mau đã đạt được - Ảnh: THANH HUYỀN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hồ Thanh Thủy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của chương trình là chăm sóc sức khỏe thực chất, phát hiện bệnh sớm và giảm gánh nặng viện phí.

Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, ông Thủy yêu cầu các địa phương còn chậm tiến độ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xử lý phần công việc còn lại.

Đồng thời, công tác làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tỉnh sẽ huy động tổ công nghệ số cộng đồng nhập bù và liên thông dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, đảm bảo toàn bộ dữ liệu đạt chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống" trên cổng dữ liệu Bộ Y tế và VNeID trước ngày 15-12.

Bước sang năm 2027, Cà Mau định hướng chuyển sang quản lý, khám sức khỏe chất lượng và ưu tiên đối tượng người già, người yếu thế. Ngay từ đầu năm, ngân sách sẽ được dự toán và phân bổ hợp lý, tránh dồn ép công việc vào cuối năm.

Dữ liệu điện tử chuẩn hóa sẽ làm nền tảng triển khai mô hình bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe trọn đời, hướng tới 100% người mắc bệnh mạn tính được phân loại, quản lý và cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế cơ sở.