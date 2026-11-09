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Hai ngôi sao Real Madrid đối mặt với án phạt nặng vì tát nhân viên bảo vệ trong đường hầm

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Hai ngôi sao Real Madrid là hậu vệ Antonio Rudiger và tiền vệ Jude Bellingham phải đối mặt với án phạt nặng vì tấn công nhân viên bảo vệ trong đường hầm dẫn đến phòng thay đồ.

Hai ngôi sao Real Madrid đối mặt với án phạt nặng vì tát nhân viên bảo vệ trong đường hầm - Ảnh 2.

Bellingham (trái) và Rudiger đối mặt với án phạt nặng vì hành hung nhân viên bảo vệ - Ảnh: Marca

Theo tường thuật của báo thể thao Marca (Tây Ban Nha), sự cố trên xảy ra trong trận Real Madrid thắng Valencia 3-0 trên sân Mestalla vào cuối tuần qua. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, khi các cầu thủ đang di chuyển vào đường hầm để trở lại phòng thay đồ thì Rudiger và Bellingham đã xô xát với các nhân viên bảo vệ. 

Nhà báo người Tây Ban Nha Sanchis khẳng định đã thấy Rudiger đánh một nhân viên bảo vệ, còn Bellingham tát một người khác. Cũng theo nhà báo này thì phía Valencia đang giữ đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn này và họ sẽ nộp lên ban tổ chức La Liga để khiếu nại. 

Nếu các cáo buộc được chứng minh và các thủ tục kỷ luật được tiến hành, hai cầu thủ này sẽ phải đối mặt với án treo giò từ 4 - 12 trận đấu. Nhưng hiện tại phía La Liga vẫn chưa đưa ra bình luận gì về điều này. 

Kết thúc trận đấu trên, Real Madrid đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0 với các pha lập công của Valverde, Arda Guler, Mbappe. Với chiến thắng này, họ vẫn tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Barca.

Hai ngôi sao Real Madrid đối mặt với án phạt nặng vì tát nhân viên bảo vệ trong đường hầm - Ảnh 2.CĐV Trung Quốc ra yêu sách, Mbappe phải làm gì mới được 'tha thứ'?

Dù Kylian Mbappe đã lên tiếng xin lỗi, một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc vẫn không chấp nhận. Họ yêu cầu tiền đạo Real Madrid phải trực tiếp xuất hiện trước camera để xin lỗi, thay vì chỉ đăng một thông cáo bằng văn bản.

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QUỐC THẮNG
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    Chủ đề: La Liga Real Madrid Rudiger Bellingham Mbappe

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